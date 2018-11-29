На выборах в Грузии победила Зурабишвили

Согласно результатам обработки всех бюллетеней, на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов избирателей. За Григола Вашадзе - кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили - проголосовали 40,48 процента, сообщил ЦИК утром в четверг, 29 ноября.

Саакашвили не признает результатов выборов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью "Рустави 2" вечером в среду заявил о непризнании итогов выборов, поскольку "они проходили в условиях насилия". Он призвал жителей Грузии к массовым акциям протеста.

Последние прямые выборы президента

За ходом выборов в Грузии следили до 17 тысяч представителей избирательных субъектов, более 48 тысяч местных и более 1300 международных наблюдателей. По данным ЦИК, явка во втором туре выборов была выше активности избирателей в первом туре, который состоялся 28 октября.

В ходе первого тура выборов, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, Зурабишвили набрала 38,64 процентов голосов избирателей, а Вашадзе - 37,74 процента голосов. Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.

Нынешние выборы стали последними выборами президента Грузии путем прямого голосования. Далее президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии. Согласно принятым в 2017 году парламентом Грузии изменениям в конституцию, права и полномочия главы государства значительно урезаны.