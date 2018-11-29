Финансовые новости
- |
- 29.11.18
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
На выборах в Грузии победила Зурабишвили
10:39 29.11.2018 |
Согласно результатам обработки всех бюллетеней, на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов избирателей. За Григола Вашадзе - кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили - проголосовали 40,48 процента, сообщил ЦИК утром в четверг, 29 ноября.
Саакашвили не признает результатов выборов
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью "Рустави 2" вечером в среду заявил о непризнании итогов выборов, поскольку "они проходили в условиях насилия". Он призвал жителей Грузии к массовым акциям протеста.
Последние прямые выборы президента
За ходом выборов в Грузии следили до 17 тысяч представителей избирательных субъектов, более 48 тысяч местных и более 1300 международных наблюдателей. По данным ЦИК, явка во втором туре выборов была выше активности избирателей в первом туре, который состоялся 28 октября.
В ходе первого тура выборов, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, Зурабишвили набрала 38,64 процентов голосов избирателей, а Вашадзе - 37,74 процента голосов. Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.
Нынешние выборы стали последними выборами президента Грузии путем прямого голосования. Далее президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии. Согласно принятым в 2017 году парламентом Грузии изменениям в конституцию, права и полномочия главы государства значительно урезаны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты отмечают стабилизацию ситуации на наличном рынке
|Патриарх Варфоломей предложил русским стать слева, а православным - справа
|Как Коломойский одновременно агитировал за Зеленского, Тимошенко и Бойко
|Порошенко подписал закон об утверждении введения военного положения в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Снижение выбросов парниковых газов в ЕС потребует EUR290 млрд в год
|Бегство Груевского из Македонии: помогла ли экс-премьеру Венгрия?
|На выборах в Грузии победила Зурабишвили
|Мэттис и Помпео заявили об отсутствии улик о причастности наследного принца Саудовского Аравии к убийству Хашкаджи
|Польша планирует построить несколько атомных электростанций к 2033 году
|Что Трамп рассказал о «российском вмешательстве». Ответы на два главных вопроса
Это интересно
|«Это безумие»: от китайского профессора-генетика открестились клиника, университет и коллеги
|Илон Маск забросил развитие второго завода Gigafactory - журналисты Bloomberg
|Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Компартию Китая
|Через два года в Китае будет введена обязательная регистрация в системе «социального рейтинга»
|Китай снижает зависимость от американскую GPS, создавая собственную систему навигации
|К 2025 году с облачными данными ежедневно будет работать 75% населения Земли
|«Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты