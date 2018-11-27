Финансовые новости
- |
- 27.11.18
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Белоруссии введут идентификацию интернет-пользователей
09:33 27.11.2018 |
С 1 декабря пользователи интернет-ресурсов в Белоруссии будут проходить процедуру идентификации с помощью телефонного номера. Соответствующее постановление подписало правительство страны.
О вступлении с 1 декабря большинства поправок в закон о СМИ Белоруссии ранее сообщал министр информации Александр Карлюкевич. Поправки в законодательстве предполагают введение обязательной идентификации лиц, которые размещают материалы на форумах и в других интернет-ресурсах.
"Правительством утверждено положение..., определяется порядок предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, сетевого издания пользователей, размещающих информационные сообщения или материалы на интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих комментирование", - говорится в сообщении, размещенном на сайте белорусского кабмина.
Из документа следует, что при регистрации пользователем учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения будет проводиться предварительная идентификация. При этом владельцы ресурсов должны будут обеспечивать соответствие соглашения законодательству Республики Беларусь. В соглашении должны содержаться сведения о недопустимости размещения сообщений или материалов, содержащих информацию, запрещенную действующим законодательством.
Владельцы ресурсов также должны будут обеспечивать хранение на серверах в Белоруссии полученных при предварительной идентификации пользователя сведений, сведений о размещении сообщений, сведений о сетевом адресе устройства пользователя в течение действия пользовательского соглашения и еще в течение года с момента его расторжения. В обязанности владельцев ресурсов также входит защита данных и предоставление их по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры, налоговых органов, судов и других органов в порядке, установленном законодательством.
"Владелец интернет-ресурса осуществляет активацию учетной записи пользователя путем отправки кода активации в СМС-сообщении на указанный при заполнении пользовательского соглашения номер мобильного телефона пользователя или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя. При этом один номер мобильного телефона и (или) один комплект иных идентификационных данных могут быть использованы для регистрации не более одной учетной записи пользователя на каждом конкретном интернет-ресурсе", - говорится в документе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доходное дело. Почему УПЦ МП страшно из-за «туристов» Почаевской Лавры
|Даже факт вооруженной агрессии не может вывести наших политиков из режима избирательной кампании
|МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной
|Рада назначила выборы Президента на 31 марта 2019
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Узбекистан легализует добычу драгметаллов старателями
|Китай расширит список SIFI, оценивает кандидатов среди банков, брокерских и страховых компаний
|Почему в Керченском проливе победила Украина
|Балканская торговая война: как в конфликте Сербии и Косова больше всех проиграл ЕС
|Трамп: соглашение Мэй по "брекситу" выгодно ЕС, но губительно для торговли Британии с США
|Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Компартию Китая
|Глава ЕЦБ ожидает, что программа количественного смягчения завершится после декабря 2018 г
Это интересно
|Скандал с Cambrydge Analytica: Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook
|Nissan может пересмотреть альянс с Renault из-за неравноправных отношений
|Китай расширяет сеть квантовой связи
|Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками
|Изобретен генератор для кораблей, который преобразует выхлопы в электричество
|Новый Range Rover Evoque стал первым автомобилем с технологией «прозрачного капота»
|США настраивают союзников против Huawei