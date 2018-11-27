В Белоруссии введут идентификацию интернет-пользователей

С 1 декабря пользователи интернет-ресурсов в Белоруссии будут проходить процедуру идентификации с помощью телефонного номера. Соответствующее постановление подписало правительство страны.

О вступлении с 1 декабря большинства поправок в закон о СМИ Белоруссии ранее сообщал министр информации Александр Карлюкевич. Поправки в законодательстве предполагают введение обязательной идентификации лиц, которые размещают материалы на форумах и в других интернет-ресурсах.

"Правительством утверждено положение..., определяется порядок предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, сетевого издания пользователей, размещающих информационные сообщения или материалы на интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих комментирование", - говорится в сообщении, размещенном на сайте белорусского кабмина.

Из документа следует, что при регистрации пользователем учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения будет проводиться предварительная идентификация. При этом владельцы ресурсов должны будут обеспечивать соответствие соглашения законодательству Республики Беларусь. В соглашении должны содержаться сведения о недопустимости размещения сообщений или материалов, содержащих информацию, запрещенную действующим законодательством.

Владельцы ресурсов также должны будут обеспечивать хранение на серверах в Белоруссии полученных при предварительной идентификации пользователя сведений, сведений о размещении сообщений, сведений о сетевом адресе устройства пользователя в течение действия пользовательского соглашения и еще в течение года с момента его расторжения. В обязанности владельцев ресурсов также входит защита данных и предоставление их по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры, налоговых органов, судов и других органов в порядке, установленном законодательством.

"Владелец интернет-ресурса осуществляет активацию учетной записи пользователя путем отправки кода активации в СМС-сообщении на указанный при заполнении пользовательского соглашения номер мобильного телефона пользователя или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя. При этом один номер мобильного телефона и (или) один комплект иных идентификационных данных могут быть использованы для регистрации не более одной учетной записи пользователя на каждом конкретном интернет-ресурсе", - говорится в документе.