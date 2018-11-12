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Reuters: ВТБ выдал Катару кредит для покупки доли «Роснефти»
12:48 12.11.2018 |
Банк ВТБ выдал катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority (QIA) кредит на покупку доли в компании "Роснефть". Об этом агентство Reuters сообщило в пятницу, 9 ноября, со ссылкой на девять знакомых со сделкой собеседников. Сумма кредита составляет около 6 млрд долларов США, утверждают пять источников агентства.
В свою очередь, банк ВТБ заявил, что "не выдавал и не планирует выдавать займ QIA для финансирования покупки". При этом опубликованная накануне финансовая отчетность ВТБ указывает, что в третьем квартале 2018 года объем кредитов десяти крупнейшим заемщикам банка вырос на 403 млрд рублей (около 6 млрд долларов).
В отчетности ВТБ за сентябрь, представленной на сайте Центробанка России, указаны кредиты общей суммой в 434 млрд рублей (в пересчете - 6,7 млрд долларов), которые банк выдал неназванным иностранным заемщикам на срок до трех лет, заняв перед этим у российского Центробанка 350 млрд рублей.
В декабре 2016 года глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил российскому президенту Владимиру Путину об участниках приватизации 19,5 процента акций "Роснефти". Покупателем выступил консорциум, в состав которого входят международный трейдер Glencore и катарский суверенный фонд. По словам Сечина, сумма сделки составила 10,5 млрд евро.
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