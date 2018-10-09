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«Левада-центр» сообщил о падении рейтинга доверия Путину на 20 процентов за год
08:16 09.10.2018 |
Рейтинг доверия Путину среди россиян снизился на 20 процентов с сентября 2017 по сентябрь 2018 года и составил 39 процентов. Соответствующее исследование провел и опубликовал в понедельник, 8 октября, "Левада-центр".
Уровень доверия россиян снижается и по отношению к премьеру Медведеву и другим членам правительства России. Так, Медведеву и главе МИД Сергею Лаврову доверяют лишь по 10 процентов россиян. Министру обороны Сергею Шойгу доверяют 15 процентов. Второе место он делит с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Медведев возглавил антирейтинг
Премьер-министр также возглавил антирейтинг доверия россиян. Медведеву не доверяют 31 процент опрошенных жителей России, два года назад этот показатель составлял 19 процентов. Опрос был проведен в сентябре среди 1600 человек.
На прошлой неделе стало известно, что рейтинг доверия "Единой России" снизился до десятилетнего минимума и составил 31 процент, подсчитал фонд "Общественное мнение". По мнению политологов, резкое негативное влияние на отношение россиян ко всем институтам власти оказала пенсионная реформа.
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