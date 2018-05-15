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Грузинский президент после митингов молодежи призвал к либерализации наркополитики
12:25 14.05.2018 |
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что республика в последние дни в ходе акций протеста оказалась на грани гражданского противостояния.
"В течение этих дней мы увидели полный крах и целый ряд ошибок, как политических, так и административных действий, которые начались рейдом или спецоперацией в ночных клубах, и эти ошибки продолжались. Как можно было постараться, чтобы всего за несколько часов дойти до зенита возможного гражданского противостояния", - заявил в понедельник президент на международной конференции в Тбилиси.
По его словам, нельзя ни при каких условиях ограничивать гражданские права и свободы, но при этом необходимо сохранять порядок на улицах и стабильность общественно-политического процесса.
Президент Г.Маргвелашвили поблагодарил сотрудников патрульной полиции, которые в течение двух дней добросовестно выполняли свою миссию.
Он заявил, что государство должно предпринять действенные шаги по либерализации наркополитики.
"Я выступлю с инициативой активного включения представителей той же клубной электронной музыки в пропаганду борьбы против наркотиков", - заявил Г.Маргвелашвили.
В минувшие выходные в Тбилиси на площади перед парламентом молодые люди протестовали против проведения антинаркотических операций в ночных клубах электронной музыки. Накануне вечером ситуация обострилась после агрессивных действий ультранационалистических групп, пытавшихся прорваться через кордоны полиции и расправиться с участниками митинга. Это противостояние было предотвращено полицией.
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