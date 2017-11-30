Чистая прибыль Газпрома по МСФО за 9 месяцев снизилась на 18%. Чистый долг увеличился на 37%

Чистая прибыль "Газпрома" GAZP -1,21% по МСФО, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре сократилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 581,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от продаж выросла на 7,4%, до уровня в 4,64 триллиона рублей.

Чистая сумма долга увеличилась на 705,86 миллиарда рублей, или на 37%, с 1,9 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года до 2,64 триллиона рублей по состоянию на 30 сентября 2017 года.

Причины увеличения данного показателя связаны с ростом суммы кредитов и займов и уменьшением остатков денежных средств и их эквивалентов. Снижение остатков денежных средств, в основном, связано с ростом средств, размещенных на депозитах, сумма которых за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, выросла на 323,6 миллиарда рублей, отмечают в компании.

Общая сумма капитальных вложений увеличилась на 71,608 миллиарда рублей, или на 9%, с 802,374 миллиарда рублей за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года, до 873,982 миллиарда рублей за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года.

В сегменте добычи нефти и газового конденсата капвложения снизились на 16%, составив 194,6 миллиарда рублей, в транспортировке показатель увеличился в 1,4 раза - до 305 миллиардов рублей, в переработке капвложения выросли в 1,4 раза - до 135,6 миллиарда рублей.

Капитальные вложения "Газпрома" в сегменте добычи газа за девять месяцев снизились на 24% - до 107,6 миллиарда рублей, в сегменте поставки газа снизились на 10,4% - до 19 миллиардов рублей, в сегменте хранения газа - сократились в два раза, до 12,3 миллиарда рублей.

Кроме того, капвложения компании в сегменте "производство и продажа электрической и тепловой энергии" за девять месяцев 2017 года снизились в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 15,5 миллиарда рублей.

Капвложения "Газпрома" во все прочие сегменты выросли в 1,8 раза - до 73,3 миллиарда рублей.