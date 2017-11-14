Додон считает, что Молдова должна отказаться от армии

Молдова - нейтральная страна, а поэтому должна отказаться от своих вооруженных сил.

Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью российской "Независимой газете", комментируя статус Приднестровья в случае его возвращения под контроль Кишинева.

"У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика... Общие границы - обязательно. Но армия нам не нужна", - заявил Додон.

По его словам, Молдове военные конфликты не грозят.

"Молдова - нейтральная страна, поэтому в ней не должно быть вооруженных сил - ни на левом, ни на правом берегах Днестра. С кем нам воевать?" - добавил Додон.

По мнению Додона, у Тирасполя сейчас есть два сценария - либо стать частью Украины, либо Молдовы. Сам он выступает за реализацию второго сценария.

"Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально", - добавил он.