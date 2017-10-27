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Назарбаев подписал указ о переходе Казахстана на латиницу
07:45 27.10.2017 |
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о постепенном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 27 октября, на сайте президента.
Назарбаев поручил правительству образовать национальную комиссию по переводу казахского алфавита на латинскую графику. Согласно указу, полностью этот процесс должен завершиться к 2025 году. В приложении к указу приводится таблица с новым латинским алфавитом.
О том, что к 2025 году страна должна перейти на латиницу, Назарбаев заявлял еще в 2012 году в стратегии "Казахстан 2050". В апреле 2017 года он поручил правительству страны составить график этого перехода.
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