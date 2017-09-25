Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России

Рейтинговое агентство Fitch улучшило со "стабильного" на "позитивный" прогноз по суверенному кредитному рейтингу России. При этом сам рейтинг был подтвержден на "стабильном" уровне "BBB-" - на одну ступень выше "мусорного". Об этом сообщается вечером в пятницу, 22 сентября, в пресс-релизе агентства.

Аналитики Fitch отметили увеличение гибкости валютного курса, "твердую приверженность таргетированию инфляции" и "разумную фискальную стратегию" российских властей. Под последней подразумевается, в частности, новое бюджетное правило, согласно которому параметры бюджета РФ будут рассчитывать, исходя из цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель. "Этот комплекс мер приведет к повышению макроэкономической стабильности и, наряду с прочным балансом внешней торговли и сбалансированным бюджетом, повысит устойчивость экономики к потрясениям", - говорится в комментарии к решению экспертов.

Инфляция в РФ замедлилась с 7,1 процента в прошлом году до прогнозируемых агентством 4,1 процента по итогам 2017 года. В 2018-2019 годах она будет находиться на уровне 4,5 процента, ожидают в Fitch. Аналитики агентства также отмечают, что доля доходов от экспорта углеводородов в бюджете РФ останется в районе 36%, что заметно ниже уровня 2011-2014 годов, когда этот показатель равнялся 50%. По оценкам экспертов, российский бюджет может стать бездефицитным к 2019 году. "Экономический рост (в России. - Ред.) возрождается, но останется сравнительно слабым", - констатирует Fitch. По прогнозам агентства, в 2018-2019 годах он составит в среднем 2,1%.