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Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России
08:47 25.09.2017 |
Рейтинговое агентство Fitch улучшило со "стабильного" на "позитивный" прогноз по суверенному кредитному рейтингу России. При этом сам рейтинг был подтвержден на "стабильном" уровне "BBB-" - на одну ступень выше "мусорного". Об этом сообщается вечером в пятницу, 22 сентября, в пресс-релизе агентства.
Аналитики Fitch отметили увеличение гибкости валютного курса, "твердую приверженность таргетированию инфляции" и "разумную фискальную стратегию" российских властей. Под последней подразумевается, в частности, новое бюджетное правило, согласно которому параметры бюджета РФ будут рассчитывать, исходя из цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель. "Этот комплекс мер приведет к повышению макроэкономической стабильности и, наряду с прочным балансом внешней торговли и сбалансированным бюджетом, повысит устойчивость экономики к потрясениям", - говорится в комментарии к решению экспертов.
Инфляция в РФ замедлилась с 7,1 процента в прошлом году до прогнозируемых агентством 4,1 процента по итогам 2017 года. В 2018-2019 годах она будет находиться на уровне 4,5 процента, ожидают в Fitch. Аналитики агентства также отмечают, что доля доходов от экспорта углеводородов в бюджете РФ останется в районе 36%, что заметно ниже уровня 2011-2014 годов, когда этот показатель равнялся 50%. По оценкам экспертов, российский бюджет может стать бездефицитным к 2019 году. "Экономический рост (в России. - Ред.) возрождается, но останется сравнительно слабым", - констатирует Fitch. По прогнозам агентства, в 2018-2019 годах он составит в среднем 2,1%.
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