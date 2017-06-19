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В России встречу депутата с избирателями приравняли к митингам
08:46 19.06.2017 |
С момента публикации в "Парламентской газете", то есть с 18 июня, в России вступил в силу закон, согласно которому уличные встречи депутатов с избирателями подлежат обязательному уведомлению. По сути встречи депутатов с избирателями теперь приравнены к митингам.
"Встреча с депутатами теперь будет возможна в двух вариантах: в помещениях, в специально отведенных местах и во дворах домов, а также в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания", - пишет "Парламентская газета". В первом случае о встрече уведомлять не нужно. Во втором случае встречи подлежат обязательному уведомлению - не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до проведения мероприятия.
Ранее никакого уведомления для встречи депутатом с избирателями на улице не требовалось, чем пользовались некоторые оппозиционные депутаты. В частности, присутствие на некоторых несанкционированных митингах в Санкт-Петербурге депутатов Заксобрания превращало их во встречу с избирателями.
Например, это касалось акции 28 января против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Мероприятие проходило на Марсовом поле в формате встречи избирателей с депутатами Оксаной Дмитриевой, Максимом Резником, Борисом Вишневским, Сергеем Трохманенко и Алексеем Ковалевым. Теперь власти закрыли эту лазейку.
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