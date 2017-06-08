Назарбаев: Китай стал основным партнером Казахстана

Президент Нурсултан Назарбаев назвал Китай основным партнером Казахстана во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане в четверг.

"Китай стал основным партнером Казахстана в экономике по объему прямых иностранных инвестиций, выданных кредитов и совместных предприятий", - отметил Назарбаев.

"Мы решили вопрос энергетического сотрудничества: 25% добываемой нефти в Казахстане производятся китайскими компаниями. Сейчас они ставят вопрос о продлении контрактов. Мы будем очень внимательно на это смотреть, потому что они хорошие наши партнеры по совместной работе", - отметил Назарбаев.

"Наши встречи влияют на весь спектр отношений между нашими правительствами. Если коротко подвести итог нашим отношениям, можно сказать, что отношения Китая и Казахстана - это образцовые межгосударственные отношения. У нас нет нерешенных вопросов, любые возникающие вопросы решаются", - заявил Назарбаев.

"Наш народ знает, что Китай не только близкий сосед, но и друг, и партнер, с которым мы имеем доверительные отношения. Стратегически мы связываем судьбу, развитие Казахстана с вашей страной", - заявил Назарбаев китайскому лидеру.

Это вторая встреча лидеров двух стран за месяц. В мае Нурсултан Назарбаев встречался с Си Цзиньпином в рамках форума "Один пояс - один путь".

Казахстан интегрирует китайские предприятия в свою экономику.

"Сейчас мы осуществляем, как мы договорились, перенос 51 предприятия в Казахстан. Уже три работают, по шести идет работа - и дальше мы продолжаем. Идут работы по энергетике и транспорту", - отметил Назарбаев.