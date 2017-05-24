Названа приблизительная стоимость создания стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный, строительство которого продолжается на Дальнем Востоке в Амурской области.

История создания космодрома, напомним, началась в 2007 году. Путин подписал указ о строительстве Восточного, который должен обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый камень был заложен 28 августа 2010 года. Полномасштабные строительные работы по созданию инфраструктуры и технологических объектов начались в 2012 году.

На сегодняшний день на Восточном построены стартовый и технический комплексы для запуска ракет среднего класса типа «Союз-2» с автоматическими космическими аппаратами, а также командно-измерительный пункт. Возведена уникальная мобильная башня обслуживания высотой 52 метра.

Ожидается, что на космодроме Восточный построят один стартовый стол для ракет «Ангара», который должен будет обеспечивать не менее 10 пусков в год. Как теперь сообщается, примерная стоимость создания этого комплекса составит 58 млрд рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023.

Нужно отметить, что на сегодняшний день с Восточного был осуществлён только один запуск. 28 апреля 2016 года стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218»). В 2017 году с Восточного планируется осуществить два пуска по федеральной космической программе. На орбиту отправятся космические аппараты «Метеор-М» и «Канопус-В». Планируется, что с 2018 года с Восточного будут осуществляться также и коммерческие пуски.

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