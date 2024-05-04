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АНАЛІТИКА

Оснащені гарматою та протитанковою ракетою: Україна отримає від США ударні дрони

Оснащені гарматою та протитанковою ракетою: Україна отримає від США ударні дрони

 

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки передові ударні дрони з вогнепальною зброєю на борту виробництва Feloni Aero.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Industry Europe.

Як повідомили представники Feloni Aero, наразі вони зайняти розробкою двох варіантів безпілотників, які призначені для зміцнення обороноздатності України:

* Felon 1.0, який озброєний 5,56 мм гарматою;
* FelonX, оснащений протитанковою ракетою Spike.

Варто зауважити, що виробництво цих дронів стало можливим після того, як в США схвалили багатомільярдну допомогу Україні.

"Озброєні дрони Feloni Aero пропонують революційне рішення, забезпечуючи неперевершену точність, маневреність і ефективність у бойових сценаріях", - йдеться в публікації.

Безпілотники оснащені сучасними системами озброєння і передовим можливостям спостереження безпілотники. Це дозволить українським силам ефективно вирішувати складні безпекові завдання.

"Завдяки незмінній підтримці з боку уряду США в рамках нещодавнього законопроєкту про витрати ми готові зробити свій внесок в оборонні зусилля України, постачаючи передові озброєні БПЛА, які переглядають парадигму сучасної війни", - заявив генеральний директор Feloni Aero Тодд Данфі.

Дрон Felon 1.0 - це безпілотник, який було створено для завоювання панування в небі. За словами розробників, дрон поєднав у собі передові можливості спостереження та вогневу міць системи зброї калібру 5,56. Розробники також заявляють, що їх дрон буде особливо ефективним у міських зонах бойових дій та у прикордонних районах.

Оснащені гарматою та протитанковою ракетою: Україна отримає від США ударні дрони

 

БПЛА FelonX - це новий безпілотник компанії. Він може вести вогонь найменшою ракетою у світі Spike. За словами розробників - дрон компактний і досить вантажопідйомний. Однак точні його характеристики не наводяться.

Ракета Spike - це ефективний протитанковий засіб, вироблений в Ізраїлі. Він конкурує з такими системами, як FGM-148 Javelin.

Оснащені гарматою та протитанковою ракетою: Україна отримає від США ударні дрони
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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