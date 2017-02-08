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Топливно-энергетический комплекс
SpaceX будет запускать ракеты каждые две-три недели
21:26 08.02.2017 |
По сообщению источника, компания SpaceX намерена увеличить темпы запуска своих ракет после ввода в эксплуатацию стартового комплекса во Флориде.
Причём увеличить существенно. Если верить данным, компания рассчитывает запускать свои ракеты каждые две-три недели. SpaceX также намерена модифицировать двигатели, с целью повышения производительности и надёжности. Кроме того, компания планирует изменить дизайн турбонасоса, который подаёт топливо к двигателю, так как микротрещины в лопастях уже использованных ракет вызвали беспокойство у NASA.
На данный момент SpaceX имеет контракты на более чем 70 запусков на сумму более 10 млрд долларов, так что компании просто необходимо уменьшать время между запусками. К сожалению, сентябрьская авария сместила график запусков, в том числе и ракеты Falcon Heavy.
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"Это предоставит банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом - возможности более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка", - считают в Нацбанке.
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