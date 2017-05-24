Росссия сократина на треть программу развития космодромов

Отдельное совещание по проблемам космической отрасли прошло в понедельник под председательством Путина в Сочи вслед за аналогичными мероприятиями по основным разделам новой государственной программы вооружений до 2025 г. Во вступительном слове президент России коснулся лишь одного аспекта космической деятельности - коммерциализации фотоснимков, получаемых спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).



В настоящее время «Роскосмос» реализует проект российского аналога сервиса Google Earth по созданию сплошной цифровой модели Земли. «Создание цифровой модели земного шара - очередной шаг в рамках реализуемой нами долгосрочной стратегии по созданию современной системы геоинформационной поддержки развития экономики России», - цитируется в пресс-релизе «Роскосмоса» гендиректор этой госкорпорации Игорь Комаров. Как он заявил после совещания информагентствам, пилотные проекты «бесшовного покрытия» сервисами ДЗЗ будут реализованы за счет собственных средств «Роскосмоса» до конца этого года в Крыму и Ростовской области.

По словам человека, близкого к Минобороны, на совещание были вынесены не только проблемы развития рынка геопространственной информации: самым важным вопросом было определение объемов финансирования госпрограммы развития российских космодромов до 2025 г. «С лимитом финансирования мы готовы уложиться в объем порядка 340 млрд руб. При этом произойдет определенная оптимизация стартовых сооружений», - заявил по этому поводу Комаров (цитата по ТАСС). В 2015 г. «Роскосмос» официально запросил по этой госпрограмме 900 млрд руб., в том числе 560 млрд - на развитие нового космодрома Восточный, как заявлял тогда председатель научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев. В дальнейшем эта сумма неуклонно сокращалась, но и в начале 2017 г. «Роскосмос» рассчитывал на финансирование в размере хотя бы 500 млрд руб., говорит человек, близкий к Минобороны. По его словам, столь радикальное урезание позволит относительно без проблем финансировать лишь поддержание инфраструктуры Байконура, а вот между военным космодромом в Плесецке и Восточным, похоже, развернется борьба и на ранее запланированные работы на обоих расположенных в России космодромах денег не хватит. Скорее всего, работы по созданию старта для «тяжелого» варианта ракеты «Ангара» на Свободном затянутся на более длительный период, полагает собеседник «Ведомостей».