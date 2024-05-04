Газпром уперше за 25 років заявив про збитки через зупинку постачання до Європи

Російський газовий монополіст «Газпром» прозвітував про перші за 25 років збитки за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Через різке скорочення постачання до Європи за 2023 рік корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько $6,8 млрд). Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно зі звітністю групи компаній, що входять до «Газпрому», за 2023 рік виторг скоротився на 27% порівняно з минулим роком, переважно за рахунок газового бізнесу (-43%). При цьому продаж нафти на внутрішньому та зовнішньому ринках вперше перевищив продаж газу.

Компанії практично не вдалося скоротити витрати, а їх капітальна частина зросла майже на 10%. Крім того, в Росії корпорації довелося заплатити більше податків через їхнє збільшення.

За розрахунками журналістів, у 2023 році корпорація знизила трубопровідний експорт до Європи більш ніж у 2,5 раза, до 24 млрд кубометрів, проти 62 мільярдів у 2022 році. Постачання ведуться через Україну та Туреччину. Продажем до Китаю їх компенсувати не вдалося.

Збитки корпорації виявилися помітно вищими за очікування аналітиків. Значно нижчим за очікуваний виявився і обсяг прибутку до вирахування податків (EBITDA).

Також звітність «Газпрому» суперечить твердженням Кремля про його стан. У жовтні 2023 року у виступі на форумі «Російський енергетичний тиждень» глава Росії Путін заявив, що корпорація «почується впевнено, спокійно, справляється» попри зниження поставок і доходів.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня МЗС Італії викликало посла Росії у Римі після передачі Москвою дочірньої компанії італійської групи Ariston Thermo Group під «тимчасове управління» державного енергетичного монополіста «Газпром».