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Прибыль Газпрома обвалилась на 42% в январе–марте 2017 г.
12:23 16.05.2017 |
Чистая прибыль головной компании ПАО «Газпром» по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета, - ON) рухнула в I квартале текущего года на 42% и составила 107,64 млрд руб. против 187,207 млрд руб. в I квартале 2016 г. Об этом говорится в сообщении ПАО.
Выручка снизилась почти на 1% - до 1 трлн 183,151 млрд руб. При этом себестоимость подскочила на 12% - до 654,388 млрд руб., что привело к снижению валовой прибыли на 12% (-70 млрд руб.) - до 530 млрд руб.
Выручка от продажи газа снизилась на 2% - до 856 млрд руб. При этом выручка на российском рынке увеличилась на 6,53% за счет роста продаж на 8,14% при незначительном снижении средней расчетной цены.
Выручка от продажи газа в страны СНГ сократилась на 10,61% за счет снижения средней расчетной цены и курса валют при увеличении объемов продаж на 13,9%.
Выручка от продажи газа в страны дальнего зарубежья уменьшилась на 6,8% при росте объема продаж на 12,84%, свою роль сыграло и сокращения средней расчетной цены продажи газа.
Между тем «Газпром» повысил прогноз добычи газа на 2017 г. до 442,3 млрд куб. м с озвученных ранее 430,44 млрд куб. м. В 2016 г. компания добыла 419,1 млрд куб. м газа.
Всего в РФ в 2017 г. добудут 656,8 млрд куб. м газа против 635,5 млрд куб. м в 2016 г., передают «Вести».
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