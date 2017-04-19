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Топливно-энергетический комплекс
Реальные доходы населения РФ в марте снизились на 2,5% - Росстат
16:32 18.04.2017 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения России в марте 2017 года упали на 2,5% по сравнению с мартом 2016 года после падения на 4,1% в феврале, роста на 8,1% в январе, сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Как сообщалось, реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.
В номинальном выражении доходы населения в марте 2017 года составили 29 тыс. 627 рублей - рост на 1,9% к марту 2016 года.
Средняя заработная плата в марте 2017 года составила 37 тыс. 640 рублей и выросла, согласно оценке Росстата, на 5,8% к марту 2016 года.
В реальном выражении средняя зарплата в марте 2017 года увеличилась на 1,5%.
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