Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев не оправдал прогнозы многих наблюдателей, которые вскоре после его утверждения в роли нового президента Узбекистана спорили, в какую из так называемых мировых столиц он нанесет первый официальный визит. В основном называлась Москва. Однако выбор преемника Ислама Каримова пал на Ашхабад, где он побывал 6-7 марта. А следующей целью оказался Казахстан.

Регион на троих?

По словам немецкого эксперта по Центральной Азии Гюнтера Кнабе (Günter Knabe), то, что переход власти к Шавкату Мирзиёеву после смерти Ислама Каримова в сентябре 2016 года осуществился гладко, придало новому президенту уверенности, и теперь он ясно обозначил приоритет собственной политики - региональное сотрудничество. С этой позиции он намерен укреплять суверенитет Узбекистана, находящегося в точке напряжения таких активных геополитических игроков, как Россия и Китай. При этом с Ашхабадом у Ташкента в последние годы имелись наименьшие проблемы. С Астаной отношения складывались сложнее, во многом из-за личной антипатии между Каримовым и Назарбаевым.

"Но все равно легче, чем с Бишкеком и с Душанбе. Кроме того, к примеру, в столь остром вопросе водопользования в регионе объективно Узбекистану позиции "равнинной" Туркмении и, отчасти, Казахстана ближе, чем Киргизии и Таджикистана. И образовать некий союз в регионе с Казахстаном и Туркменией, найдя общий язык с их лидерами и общность интересов - это привлекательная и очень многообещающая задача для Шавката Мирзиёева", - говорит немецкий эксперт.

Узбекская либерализация и угроза Казахстану

В интервью, которое перед началом государственного визита в Казахстан Шавкат Мирзиёев дал казахстанскому телеканалу "Хабар", он обозначил проблемы, общие для жителей региона - это линии государственных границ, транспортные коммуникации, экология, водные ресурсы. Лидер Узбекистана таким образом очертил круг вопросов, которые он намерен обсуждать со своим коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

В свою очередь, казахстанская элита проявила значительный интерес к тем переменам, которые декларировал новый лидер Узбекистана в своей стране. "У нас в среднем каждые три дня оглашается новый замечательный указ либо постановление. Шавкат Мирзиёев на недавнем обсуждении не особенно успешных итогов 2016 года не пощадил никого, даже "священных коров", - подчеркивает ташкентский политолог Юрий Черногаев, который проводит аналогию того, что происходит в системе управления Узбекистана, с горбачевской перестройкой. И хотя инсайдеры указывают на то, что за декларациями пока не следуют реальные перемены, а положение в экономике Узбекистана остается крайне тяжелым, многие наблюдатели за рубежом говорят о взятом в Ташкенте курсе на либерализацию экономики.

"15 марта на форуме управленцев и топ-менеджеров CFO Summit 2017 в Алма-Ате министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов сказал, что один из самых серьезных вызовов для республики - это начавшийся в Узбекистане, большой стране с большими амбициями, процесс либерализации. И что ситуация, когда Казахстан привык ощущать себя региональным экономическим лидером, может поменяться, начнется борьба за инвестиции, за рынки. Этот вызов для Казахстана он назвал первым среди пяти основных вызовов в этом году", - напомнил в беседе с DW главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер.

Снять остроту напряжения

При этом он считает, что Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев могут искать общие точки соприкосновения, в частности, обсуждая ситуацию в Киргизии. "И Астана, и Ташкент заинтересованы в стабильности в соседней стране и в предсказуемости линии ее руководителей. Но Нурсултан Назарбаев очень недоволен президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который недавно очень плохо отзывался о Казахстане, несмотря на материальную поддержку, которую Казахстан постоянно оказывает республике, и где он имеет различные интересы. У Ташкента тоже там есть серьезные интересы, есть большая узбекская диаспора, и есть свои претензии к Бишкеку. Возможно, в этих вопросах Астана сейчас готова больше, чем прежде, поддержать Ташкент", - рассуждает Краснер.

По его оценке, Шавкат Мирзиёев имеет возможность сгладить остроту приграничных споров с Казахстаном. "При правлении Ислама Каримова у Узбекистана к Казахстану постоянно возникали территориальные претензии. В Казахстане исходят из того, что он эти источники напряжения и локальных конфликтов создавал намеренно, чтобы не дать Казахстану стать неограниченным региональным лидером", - говорит собеседник DW.

В свою очередь, после того, как в Узбекистане сменился лидер, Ташкент активно демонстрирует соседям готовность улучшить с ними отношения. Со стороны Казахстана последовал встречный шаг. 14 марта Ташкент посетила внушительная делегация Ассамблеи народов Казахстана. Как сообщил DW на условиях анонимности один из инсайдеров, в отношении предстоящего визита Шавката Мирзиёева в Казахстан гости высказывались в том духе, что ожидают эпохального визита, но что именно эпохального готовят обе стороны, делегаты не знали. Однако с обеих сторон имеется твердое намерение продемонстрировать стремление к дружбе.

Если Азия - то целиком

Позитивным моментом может послужить запуск в Казахстане скоростного поезда Алма-Ата - Ташкент, приуроченный к Наврузу и, соответственно, к приезду Шавката Мирзиёева. Тем более, что Мирзиёев считает крупные региональные проекты, связанные с развитием транспортной сети, перспективными. Так, в ходе визита в Ашхабад лидер Узбекистана обсуждал с туркменским коллегой сотрудничество по созданию транспортного коридора из Узбекистана и Туркмении в Иран, с перспективой выхода через Кавказ в Европу.

"Кстати, Германия, как мне стало известно из кругов Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft, OA), приветствует этот курс на региональное сотрудничество, поскольку Центральная Азия интересна немецкому бизнесу именно целиком, а не как отдельные страны, которые сами по себе предлагают для него слишком слабые рынки", - отметил в этом контексте Гюнтер Кнабе.

Впрочем, информированный источник DW в Ташкенте дал понять, что туркменская сторона, старающаяся в период острейшего экономического кризиса привлечь какие-либо инвестиции под любые проекты, не получила от узбекской делегации каких-либо конкретных подтверждений того, что Ташкент готов всерьез вкладывать собственные ресурсы в "реанимацию" этого старого плана. Тем более что на указанный план коридора в обход России без оптимизма смотрят в Москве. Ташкент на этом этапе не намерен всерьез подвергать проверке прочность своих отношений с Москвой, куда, по данным источника, визит узбекского лидера сейчас готовится.