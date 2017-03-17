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Топливно-энергетический комплекс
Moody's ухудшило прогноз по объему просроченных кредитов в российской банковской системе
15:43 17.03.2017 |
Международное рейтинговое агентство пересмотрело в сторону ухудшения оценку доли просроченных («плохих») кредитов в банковской системе России.
«Мы ожидаем, что проблемные кредиты вырастут примерно до 15% в 2017 году против 14% в конце 2016 года», - говорится в обзоре банковской системы России «Economic Recovery Will Boost Banking Performance in 2017», подготовленном экспертами агентства.
Российский банковский сектор был прибыльным в 2016 году, констатирует агентство. По его данным, это было частично обусловлено сокращением расходов на создание резервов на покрытие потерь по «плохим» кредитам. Покрытие проблемных кредитов резервами составляло около 70% на конец 2016 года против почти 90% в конце 2014 года, указывает Moody's.
Качество активов российских банков улучшится в 2017 году, когда экономика выйдет из рецессии, сообщило Moody's в сентябре 2016 года. «Качество активов российской банковской системы в этом году достигло своего минимума. Мы считаем, что российские банки уже столкнулись с большинством проблем, касающихся корпоративных кредитных портфелей, и при отсутствии существенных внешних шоков не ожидаем появления новых проблемных кредитов», - заявил аналитик и помощник вице-президента Moody's Петр Паклин.
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