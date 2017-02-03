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Топливно-энергетический комплекс
Россия решила запретить поставки говядины из Белоруссии
21:35 03.02.2017 |
Россельхознадзор с 6 февраля запретил ввоз в Россию говядины и субпродуктов из нее из Минской области Белоруссии после очередного обострения отношений между двумя странами.
Как сообщает Би-Би-си, руководитель российского надзорного ведомства Сергей Данкверт сообщил Интерфаксу, что запрет введен в связи с подозрениями в том, что мясо, оформленное как происходящее из этого региона, в действительности производилось в странах Запада и Украине и затем поставлялось в Россию под видом белорусского.
Россия в августе 2014 года запретила импорт многих наименований продовольствия из стран, которые ввели против нее санкции в связи с аннексией Крыма и поддержкой вооруженных формирований на востоке Украины. Под эти антисанкции, которые впоследствии продлевались, попали страны ЕС, США, Канада, Норвегия, Австралия, а позднее также Украина, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Черногория.
По словам Данкверта, белорусские власти не препятствовали перемаркировке говядины.
"Сегодня переговоры состоялись с ветеринарной службой Белоруссии и главой ветеринарной службы Минской области. Мы конкретно спросили: "Каким образом расследовались случаи поставок говядины в РФ?" Нам начали рассказывать сказки. Но мы из этого возраста уже вышли", - цитирует главу Россельхознадзора Интерфакс.
Ранее в пятницу на пресс-конференции в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил возбудить уголовное дело в отношении Данкверта за нанесение ущерба государству.
Данкверт заявил, что запрет поставок говядины из Минской области не связан с заявлениями Лукашенко.
Также на пятничной пресс-конференции белорусский президент обвинил Россию в нарушении договоренностей в связи с созданием накануне пограничной зоны на границе между двумя странами.
Россия и Белоруссия образуют "союзное государство", а вместе с Казахстаном - также Таможенный союз, но споры двух стран об условиях поставок нефти, газа или различной сельхозпродукции на протяжении разных лет не раз выливались в обмен резкими заявлениями.
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