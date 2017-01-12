По данным на 1 января 2017 года объемы Резервного фонда России составили 972,13 млрд рублей, сообщило министерство финансов России.

Как отмечает Би-Би-си, еще в начале декабря прошлого года объем фонда превышал 2 трлн рублей. За декабрь объем фонда снизился более чем на 50%.

Согласно сообщению минфина, в декабре из фонда было реализовано валюты на 966,9 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета.

Еще 531,5 млрд рублей фонд потерял из-за переоценки курсов валют. Средства фонда хранятся в долларах, евро и фунтах. Курсы большинства этих валют снизились по отношению к рублю.

Всего за 2016 год фонд потерял более 2,6 трлн рублей. Еще 1 января 2016 года объем фонда составлял 3,6 трлн рублей, а в январе 2015 года он почти достигал 5 трлн рублей.

Резервный фонд используется для финансирования дефицита бюджета. Он создавался на случай кризиса.

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко летом заявила, что к концу 2017 года Резервный фонд будет полностью исчерпан.

После истощения резервов, по ее словам, финансировать дефицит будет нечем. Нестеренко объясняла, что правительства удается поддержать видимость стабильности благодаря резервам.

В разработанном минфине проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено истощения фонда к концу этого года.

Минфин планирует финансировать дефицит бюджета затем с помощью заимствований на внутреннем рынке и средств Фонда национального благосостояния, который был создан для поддержки пенсионной системы в будущем.

Минфин также предполагает резкое сокращение расходов бюджета в ближайшие три года, что должно помочь снизить дефицит.