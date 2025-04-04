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Колишньому комбату Лапіну, який брав участь в обороні Харківщини, змінено запобіжний захід
16:51 04.04.2025 |
Печерський районний суд м. Києва за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт колишньому командиру 415 батальйону 125 бригади ТрО Іллю Лапіну, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
"За результатами розгляду клопотання прокурора судом прийнято рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з можливістю покидати домоволодіння для проведення лікування", - йдеться у повідомленні у телеграмі Офісу генпрокурора в п'ятницю.
Зазначається, що прокурорами Офісу генпрокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом недбалого ставлення військових службових осіб до служби та самовільного залишення поля бою під час оборони Харківщини у травні 2024 року.
Вказується, що після вивчення матеріалів провадження та даних, що характеризують підозрюваного - "колишнього командира 415 батальйону 125 бригади ТрО, враховуючи його похилий вік, численні захворювання, а також погіршення стану здоров'я", прокурором Офісу генпрокурора подано "клопотання про зміну запобіжного заходу не пов'язаного з триманням під вартою".
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Раніше повідомлялося, що 20 січня 2025 р. представники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри колишнім командувачу ОТУ "Харків" бригадному генералу Юрію Галушкіну, командиру 125-ої бригади ТРО генерал-лейтенанту Артуру Горбенку і командиру 415-го стрілецького батальйону 23-ої ОМБр полковнику Іллі Лапіну. Офіцерів підозрюють у "провалі оборони на Харківщині".
Стаття на тему:
27.03.25 Нардеп Федина в Раді закликала припинити знущання з бойового офіцера Лапіна, якого утримують у СІЗО
Народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина закликала зупинити тримання в СІЗО бойового офіцера Іллі Лапіна, якого там утримують попри важкий стан здоровʼя і який оголосив про голодування, повідомляється на сайті політсили.
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