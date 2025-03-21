«Нова норма» в Брюсселі: ЄС - окремо, Орбан - окремо

Два саміти Європейського Союзу відбулися в Брюсселі за два тижні: спочатку - щодо України, потім - щодо оборони та конкурентоспроможності. ЄС демонструє готовність мобілізуватися в новій геополітичній ситуації, як це було під час пандемії коронавірусу. І, як і в епоху "ковіду", тут сформувалася "нова норма", зазначили журналісти, - цього разу у відносинах з Угорщиною.

Ось уже вдруге поспіль висновки саміту щодо України - першочергової для Брюсселя теми - ухвалюються не всіма 27 членами Євросоюзу, а 26-ма, у зв'язку з категоричною відмовою угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана піти на компроміс з іншими країнами.

На прохання пояснити цю ситуацію голова Європейської ради Антоніу Кошта на підсумковій пресконференції відповів: "Як ви знаєте, Угорщина займає відмінну від інших 26 країн позицію щодо питання про те, як підтримати Україну, аби досягти миру. Ми повинні поважати їхню позицію, але ми не можемо бути заблоковані через те, що Угорщина думає інакше, ніж інші".

Він нагадав, що на позачерговому саміті ЄС 6 березня лідери зробили чітку заяву щодо України від імені глав 26 держав та урядів. "Саме так нам вдається зберігати єдність, поважаючи при цьому існуючі між нами розбіжності", - додав Кошта, зазначивши, що важлива якість Євросоюзу - це його здатність жити в умовах різноманітності думок.

Антоніу Кошта на пресконференції

Кошта: Угорщина - це особливий випадок

"Я брав участь у багатьох самітах ЄС, і багато разів рішення блокувалися, але ми завжди знаходили спосіб обійти перешкоди. Іноді буває, що 13 країн займають одну позицію, а 14 - іншу. А тут такий випадок - один проти 26. Це ізольований випадок", - сказав він.

Дипломати ЄС, які брали участь в узгодженні тексту висновків щодо України напередодні саміту, вже були готові до того, що заяву знову буде зроблено в такому форматі. Усі в Євросоюзі надають перевагу заявам від імені 27, а не 26 країн, сказав один високопоставлений дипломат, але "дискусії з Орбаном не мають сенсу" після того, як він відмовився від усіх колишніх формулювань у листі до Антоніу Кошти внаслідок приходу до влади в США Дональда Трампа.

Інша дипломатка зазначила, що стиль Будапешта останнім часом став набагато жорсткішим. "Угорщина завжди була складним партнером. І все ж таки я не спостерігаю роз'єднаності в лавах ЄС, я бачу єдність", - додала вона, наголосивши, що не бачить великої різниці для сприйняття, коли йдеться про 27 чи 26 країн, які ухвалили заяву.

Висновки 26 країн ЄС щодо України

У своїх висновках щодо України, ухвалених новим методом, Європейська рада знову підтвердила непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Підхід ЄС "мир через силу", з яким не згодна Угорщина, вимагає, щоб Україна займала максимально сильну позицію, "а її власний потужний військовий і оборонний потенціал був найважливішим компонентом", йдеться в документі. Це підкреслює, що Євросоюз готовий і далі озброювати Україну.

"Якщо ви (у цій заяві. - Ред.) подивитеся на принципи, які гарантують міцний мир, то однією з гарантій є сильна Україна, яка захищає себе сама, що суперечить вимогам Путіна припинити постачання зброї в Україну", - пояснив напередодні саміту високопосадовець ЄС.

Євросоюз і його країни готові зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки, зокрема, підтримуючи здатність України ефективно захищати себе, йдеться в документі. Інші приклади гарантій безпеки в тексті не згадуються.

Єврорада вітає спільну заяву України та США за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня, включно з пропозиціями щодо угоди про припинення вогню. Брюссель закликав Москву "проявити справжню політичну волю до припинення війни". Надійний шлях до миру в Україні має включати гуманітарні заходи - обмін військовополоненими, звільнення мирних жителів і повернення всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно депортованих у Росію та Білорусь, переконані лідери ЄС та його країн.

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Що сталося з планом Каллас?

Ініціатива глави європейської дипломатії Каї Каллас про надання Києву багатомільярдного пакета термінової військової допомоги і на цій зустрічі не була схвалена лідерами. Про це раніше попереджали дипломати, однак тепер доля цієї ініціативи здається менш визначеною. У своїх висновках Єврорада лише "нагадала" про ініціативи щодо посилення військової підтримки України з боку ЄС, зокрема про пропозицію Каллас. Проте вона закликала країни терміново активізувати зусилля із задоволення нагальних військових потреб України.

На пресконференції Антоніу Кошта уникнув відповіді на запитання про те, що сталося з ініціативою Каї Каллас. Однак дипломати кількох країн раніше пояснювали, що вона припустилася помилки, не погодивши свою пропозицію попередньо з країнами Євросоюзу. "Деякі держави-члени незадоволені тим, що вона не провела консультації, перш ніж винести пропозицію на обговорення, - сказав високопоставлений дипломат ЄС. - Не знаю, чи зляться вони досі, але все мало піти інакше". Він висловив думку, що такий підхід не відповідає духу єдності і назвав ініціативу Каллас "втраченою можливістю".

Були, за його словами, і країни, яких не влаштував підхід до військової допомоги Україні, заснований на внесках, пропорційних валовому національному доходу (ВНД). "Найбільші держави-члени не готові платити за ключовим показником ВНД", - сказав дипломат.

У Брюсселі заявили про нові 15 млрд євро військової допомоги Києву

Дехто вважає, що пропозиція Каллас об'єднає навколо себе добровольців, як у випадку з іншими спеціалізованими ініціативами військової допомоги Україні. "Ініціатива Каллас є добровільною і справила позитивний ефект, досить багато членів і не членів ЄС взяли на себе нові зобов'язання. Ми вже можемо оголосити про 15 млрд євро додаткової допомоги Україні", - сказав високопосадовець Євросоюзу.

У підсумку цю суму назвав на пресконференції Кошта: "Ми вже забезпечили фінансову і військову підтримку України на 2025 рік. З пакетом, який Єврокомісія представила два тижні тому, ми розширили простір для маневру, щоб країни ЄС могли збільшити свою допомогу Україні. До цього пакета ми вже мали зобов'язання на суму 15 млрд євро від різних країн-членів, а тепер, я думаю, з цими новими інструментами з'являться і нові зобов'язання від країн-членів збільшити підтримку України".

Раніше на саміті президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку попросив лідерів терміново надати щонайменше 5 мільярдів євро на артилерійські снаряди. Чи будуть вони виділені з названих головою Євроради 15 мільярдів, поки невідомо.

Тим часом Єврокомісія в п'ятницю, 21 березня, повідомила, що обговорення плану Каллас із країнами ЄС триває.

"Жодних реальних переговорів не ведеться"

Учасники саміту обговорили хід переговорів під керівництвом США про потенційне перемир'я в Україні. "Було висловлено спільну думку, що наразі жодних реальних переговорів не ведеться, - повідомив журналістам у кулуарах саміту чиновник Євросоюзу. - Лідери також обмінялися думками про те, як найкраще вплинути на цей процес". Тобто на цьому етапі про участь Євросоюзу поки що не йдеться.

У підсумковому комюніке Європейський Союз і його країни будуть "сприяти мирному процесу і допоможуть забезпечити справедливий і міцний мир для України". А дипломати ЄС відверто кажуть, що не знають, на якому етапі Євросоюз приєднається до переговорів.

На запитання про роль ЄС у переговорах вони відповідають, що найголовніше - аби в них брали участь Україна і Зеленський. "Україна - за столом переговорів, і це наш пріоритет. Ми підтримуємо Україну. Якщо ЄС потрібно буде сісти за стіл переговорів, ми швидко знайдемо того, хто сяде за стіл переговорів", - сказала одна з дипломатів.

Отже, дискусія про спеціального представника Євросоюзу на мирних переговорах посланця вже не настільки актуальна, як кілька тижнів тому. У Брюсселі кажуть, що компетентних людей достатньо - "у нас є Каллас, фон дер Ляєн, Кошта", проте повторюють, що нічого про Європу не може вирішуватися без самої Європи.

Ксенія Польська