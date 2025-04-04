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Китай відповів Трампу: вводить мито розміром 34% на всі товари зі США
14:03 04.04.2025 |
Митно-тарифна комісія Державної ради Китаю вирішила підвищити мита на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені Дональдом Трампом. Про це повідомляється на сайті китайського міністерства фінансів.
Починаючи з 12:01 10 квітня 2025 року, на всі імпортні американські товари у Китаї додатково стягуватиметься мито розміром 34% понад чинні тарифні ставки.
Чинні пільгові та преференційні митної політики залишаються незмінними, але нові додаткові мита не підлягатимуть зниженню або звільненню.
"2 квітня 2025 року уряд Сполучених Штатів Америки проголосив запровадження "дзеркальних мит" на китайські товари, що імпортуються до США. Такі дії американської сторони суперечать принципам міжнародної торгівлі та завдають серйозної шкоди законним правам і інтересам Китаю, являючи собою типовий приклад одностороннього економічного тиску. Ці заходи не лише підривають власні економічні інтереси Сполучених Штатів, а й становлять загрозу для глобального економічного розвитку та стабільності ланцюгів постачання у світовому масштабі", - йдеться в повідомленні.
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