ChatGPT сягнув 20 млн платних користувачів, дохід OpenAI зріс на 30% за три місяці

OpenAI надзвичайно швидкими темпами нарощує базу передплатників ChatGPT. З початку року до неї додалося 4,5 млн користувачів. Зростання можна порівняти з ракетою.

Видання The Information повідомляє, що компанія зараз отримує принаймні $415 млн доходу на місяць, без урахування корпоративних планів та нового тарифу Pro ($200 на місяць), що означає, що означає річний дохід у $5 млрд. Це майже на 30% більше порівняно з доходом у розмірі $333 млн на місяць та $3,7 млрд торік. Наприкінці минулого року розробник штучного інтелекту звітував про 15,5 млн передплатників.

Крім того, OpenAI отримує дохід від численних розробників та платформ, які використовують моделі через API. Відомо, що у 2023 році API-бізнес приніс близько $2 млрд доходу. Якщо зростання збережеться, ймовірний прогнозований дохід OpenAI може становити близько $12,7 млрд на рік. За даними Bloomberg, OpenAI має плани на $29,4 млрд у 2026 році.

Попри швидке зростання кількості користувачів, відсоток платних користувачів дещо зменшився з 5% три місяці тому до 4% зараз. OpenAI може похвалитися 500 млн активних користувачів щотижня - на 43% більше, ніж 350 млн наприкінці минулого року.

OpenAI заявляє, що для підтримки користувачів, зокрема безплатних, потрібні значні кошти. Компанія планує залучити $40 млрд інвестицій з оцінкою вартості у $260 млрд. Цікаво, що зараз OpenAI фактично працює зі збитками, але очікує прибутковості за п'ять років.

Зростання OpenAI забезпечують якісні продукти, хоча й все ще схильні до вигадування і «галюцинацій». ChatGPT має величезну популярність та попит, а новий генератор зображень GPT-4o став вірусним у мережі.