Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ChatGPT сягнув 20 млн платних користувачів, дохід OpenAI зріс на 30% за три місяці

16:43 02.04.2025 |

Новини IT

 

OpenAI надзвичайно швидкими темпами нарощує базу передплатників ChatGPT. З початку року до неї додалося 4,5 млн користувачів. Зростання можна порівняти з ракетою.

Видання The Information повідомляє, що компанія зараз отримує принаймні $415 млн доходу на місяць, без урахування корпоративних планів та нового тарифу Pro ($200 на місяць), що означає, що означає річний дохід у $5 млрд. Це майже на 30% більше порівняно з доходом у розмірі $333 млн на місяць та $3,7 млрд торік. Наприкінці минулого року розробник штучного інтелекту звітував про 15,5 млн передплатників.

Крім того, OpenAI отримує дохід від численних розробників та платформ, які використовують моделі через API. Відомо, що у 2023 році API-бізнес приніс близько $2 млрд доходу. Якщо зростання збережеться, ймовірний прогнозований дохід OpenAI може становити близько $12,7 млрд на рік. За даними Bloomberg, OpenAI має плани на $29,4 млрд у 2026 році.

Попри швидке зростання кількості користувачів, відсоток платних користувачів дещо зменшився з 5% три місяці тому до 4% зараз. OpenAI може похвалитися 500 млн активних користувачів щотижня - на 43% більше, ніж 350 млн наприкінці минулого року.

OpenAI заявляє, що для підтримки користувачів, зокрема безплатних, потрібні значні кошти. Компанія планує залучити $40 млрд інвестицій з оцінкою вартості у $260 млрд. Цікаво, що зараз OpenAI фактично працює зі збитками, але очікує прибутковості за п'ять років.

Зростання OpenAI забезпечують якісні продукти, хоча й все ще схильні до вигадування і «галюцинацій». ChatGPT має величезну популярність та попит, а новий генератор зображень GPT-4o став вірусним у мережі.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3162
  0,0568
 0,14
EUR
 1
 44,6339
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9474  0,06 0,14 41,5726  0,07 0,16
EUR 44,2896  0,16 0,37 45,0337  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,12 0,29 41,3100  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес