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Сибіга: Україна ніколи не прийме право вето третьої країни на її членство в НАТО
13:32 04.04.2025 |
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга знову наголошує, що, не зважаючи на відсутність консенсусу серед країн-членів НАТО щодо членства Києва у цій організації, українська сторона ніколи не прийме можливість застосування права вето будь-якої третьої країни на це рішення.
"Є фундаментальні речі, які українська сторона ніколи не прийме. І однією з таких фундаментальних позицій є неможливість будь-якої третьої країни мати право вето на наші прагнення, на наші наміри стати частиною того чи іншого союзу, того чи іншого альянсу, в тому числі НАТО", - сказав він у п'ятницю в Брюсселі українським журналістам по завершенню участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору, в рамках якої також відбулося засідання Ради Україна-НАТО. Сибіга також повідомив, що під час засідання він повідомив про незмінність цієї позиції своїм колегам.
Сибіга констатував, що на даному етапі серед країн-членів НАТО немає консенсусу щодо цього питання, але вважає, що це не пов'язано з позицією "чи Росії, чи третьої країни". "Це для нас фундаментальні речі. Ми продовжуємо втілювати стандарти НАТО в Україні, і ми це теж доводимо нашим партнерам, нашу позицію, що найбільш дієвим чинником гарантування не лише української безпеки, а трансатлантичної безпеки, оскільки українська безпека та трансатлантична безпека не подільні, є членство України в НАТО. Це підкріплено і нашою Конституцією, це підкріплено також і волею нашого народу", - наголосив український міністр.
Він також повідомив, що станом на сьогодні українська сторона ще не отримала запрошення для участі президента України Володимира Зеленського в майбутньому саміті НАТО, яке відбудеться у червні в Гаазі.
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