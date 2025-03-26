Чому Трамп прагне зближення з Індією

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард днями повернулася після дводенного візиту до Індії. Вона високо оцінила "величезні можливості" для американсько-індійських контактів, незважаючи на те, що зовнішньополітичні підходи президента США Дональда Трампа викликають тривогу серед партнерів та союзників Вашингтона по всьому світу.

Габбард стала першою чільною посадовицею другої адміністрації Трампа, що відвідала Індію. На конференції з безпеки у Нью-Делі вона заявила, що "зобов'язання" Трампа щодо забезпечення миру та безпеки ґрунтуються на "реалізмі" та "прагматизмі". Габбард додала, що, як і Трамп, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді також прагне ставити свою країну "на перше місце".

"Але це не слід неправильно розуміти так, що Америка передусім - це тільки Америка, - сказала Габбард, вживаючи одне з найпопулярніших гасел Трампа. - Відносини, які ми будуємо разом, мають вирішальне значення для просування наших спільних інтересів".

Габбард апелює до індійського прагматизму

Цілком вірогідно, що у такий спосіб Габбард оперує близькими для індійського прем'єра Моді поняттями політичного прагматизму. Цей підхід Індії базується на "стратегічній автономії" - продовжені політики неприєднання середини XX століття, нагадує мумбайське видання Economic Times. Хоча зберегти показовий нейтралітет Індії не завжди вдається, зазначало агентство ділових новин Bloomberg: "Індія балансує на натягнутому між Росією та США канаті".

Індія, приміром, диверсифікує закупівлю озброєнь, не обмежуючи себе лише російськими чи американськими виробниками, а й закуповуючи французькі та ізраїльські системи.

На практиці країна зміцнює зв'язки зі США і одночасно підтримує близькі "стратегічні" та "партнерські" відносини з Москвою, які сягають ще радянських часів. З іншого боку, Нью-Делі також на словах демонструє прихильність Україні. Саме так працює сучасний індійський прагматизм.

І вашим, і нашим

Від початку війни РФ проти України Індія на чолі з її прем'єром зайняла амбівалентну позицію. За лічені тижні після початку повномасштабного вторгнення, за даними інформагенцій, у Нью-Делі вже вивчали те, яку вигоду зможуть винести для себе з цієї війни, зокрема, для зміцнення індійських позицій на ринку зернових. Водночас у Нью-Делі неодноразово наголошували на своїй відданості миру.

Та справді кризовим моментом у відносинах з Києвом став візит Моді до Москви у липні 2024 року, який майже збігся в часі з ювілейним самітом НАТО у Вашингтоні. Візит розпочався невдовзі після масованої ракетної атаки Росії, під час якої загинули десятки людей, зокрема діти. Тоді ж зазнала руйнувань київська дитяча лікарня "Охматдит". В цей час Моді обіймався з господарем Кремля, а той називав індійського гостя "найдорожчим другом". РФ тоді також погодилася звільнити індусів, завербованих найманцями до російської армії, та сприяти їхньому поверненню додому.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував обійми Моді та Путіна в день ракетної атаки по Києву. "Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях - бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день", - заявив Зеленський. Посла України після цієї заяви викликали до МЗС Індії. Але вже через півтора місяця Моді спробував згладити напруження, коли напередодні свята Дня незалежності відвідав українську столицю і заявив, що Індія - "не нейтральна" в питанні російської війни і прагне її завершення.

"Питанням залишається подальша спроможність індійської дипломатії тримати баланс та підтримувати відносини з діаметрально різними центрами і силами для досягнення власних амбітних цілей", - зазначали тоді аналітики київського Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД).

У цьому контексті останні кроки та риторика адміністрації президента Трампа, які ставлять під сумнів зобов'язання США щодо НАТО, водночас підхоплюючи російські наративи щодо війни проти України, відштовхнули союзників Вашингтона в Європі.

Натомість в Азії союзники США тепер задаються питанням, чи зможуть вони розраховувати на Вашингтон у потенційному конфлікті з Китаєм.

Чи справді Моді найкращий друг Трампа в Азії?

Тулсі Габбард, яку до призначення на посаду критикували за проросійські заяви, під час виступу в Індії сказала, що для досягнення миру "потрібні лідери, які кидають виклик усталеним поглядам або тому, як усе робилося досі".

Вона назвала Моді та Трампа "великими друзями". У лютому Моді та Трамп зустрічалися у Вашингтоні для переговорів, зокрема не теми торгівлі та оборони. Після зустрічі з Габбард прем'єр Моді зазначив, що з нетерпінням чекає на візит Трампа в Індію протягом цього року. Моді також зареєструвався у соціальній мережі Трампа Truth Social.

Коментуючи погрози Трампа на початку квітня запровадити додаткові мита, що торкнеться й інтересів Індії, Габбард сказала індійському інформаційному агентству ANI, що діалог на найвищому рівні триває і що Трамп та Моді працюють над рішеннями, які враховують економічні інтереси обох сторін.

Сам Моді сказав, що він і Габбард обговорили спільні зобов'язання у "боротьбі з тероризмом і посилення співпраці у сфері морської та кібербезпеки".

Старший науковий співробітник програми Південної Азії в лондонському аналітичному центрі Chatham House Читідж Баджпаї сказав у розмові з DW, що візит голови американської розвідки "вказує на пріоритет, який Вашингтон надає своїм відносинам з Індією".

"Хоч це не є чимось новим, за Трампа відносини між Індією та США набули нового імпульсу, оскільки він надає менше значення традиційним партнерам, водночас прагнучи створити коаліцію країн-однодумців", - оцінює експерт.

Виклики для США в Азії

У стратегічно важливому Індо-Тихоокеанському регіоні США мають мережу союзників. Габбард - колишня конгресвумен від Гаваїв. Але народилася вона на острові Американське Самоа. Вона практикує індуїзм і підтримувала зв'язки з Індією, зокрема за лінією "Індійського ядра" (India Caucus - об'єднання конгресменів, які виступають за розвиток тісної співпраці з Індією. - Ред.). Габбард навіть критикували за нібито підтримку "Хіндутви" - індуїстського націоналістичного руху.

Перебуваючи в Індії, вона сказала журналістам у Нью-Делі, що Індо-Тихоокеанський регіон є "геополітичним центром тяжіння XXI століття". "Забезпечення миру та стабільності тут має важливе значення для нашої колективної безпеки, нашої мети економічного процвітання. Ми повинні разом давати відповіді на ці виклики", - сказала вона.

Габбард в Індії також зустрічалася з міністром оборони Раджнатхом Сінґхом. Цю зустріч міністр назвав "широкомасштабними переговорами, які включали співпрацю в галузі оборони та розвідки".

Поки що підходи адміністрації Трампа щодо Індо-Тихоокеанського регіону наслідують позиції попередньої адміністрації президента Джо Байдена, а Держдепартамент наголошує, що цей регіон має залишатися "вільним та відкритим". Загрозою цьому США та їхні партнери вважають Китай.

Під керівництвом Сі Цзіньпіна Китай побудував найбільший у світі за кількістю суден військово-морський флот. Пекін також претендує на більшу частину Південно-Китайського моря - життєво важливого вузла світової торгівлі.

Довгостроковий стратегічний пріоритет Вашингтона полягає в тому, щоб утримати Пекін від повного домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримувати вільний потік міжнародної торгівлі.

США потребують союзників у цьому регіоні. Але, як відомо, Трамп не особливо цінує існуючі структури багатосторонніх альянсів. Його повернення у крісло президента привернуло увагу до того, наскільки стабільні союзи США з Японією та Південною Кореєю.

Трамп також посилав неоднозначні сигнали щодо зобов'язань США відносно оборони Тайваню, який Китай вважає своєю сепаратистською провінцією. Пекін посилює тиск на самоврядний острів після обрання президентом Лая Цінде. В інтерв'ю Bloomberg перед виборами в США Трамп у своєму типовому стилі розкритикував Тайвань за те, що той недостатньо платить на оборону для стримування Китаю.

Індія та США: партнерство без чітких зобов'язань?

Хоча Індія офіційно не є союзником США, вона теж зацікавлена у стримуванні Китаю. "Індія не є ані офіційним союзником США (як Японія та Південна Корея), ані супротивником США (як Китай). Тж вона не стикається зі звинуваченнями у недопрацюваннях, як союзники США, і не становить загрози глобальній могутності США, як Китай", - розмірковує аналітик Chatham House Баджпаї.

Це відображено в Чотиристоронньому діалозі з питань безпеки або "четвірці", яка включає Австралію та Японію разом зі США та Індією. Ця платформа дозволяє неформально координувати стратегічні підходи в Індо-Тихоокеанському регіоні без чітких зобов'язань, які передбачають союзницькі відносини. "У будь-якому випадку, адміністрація Трампа віддає перевагу більш вільним форматам, таким як "четвірка", а не альянсам з офіційними зобов'язаннями, таким як НАТО", - зауважує він.