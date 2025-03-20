США і Росія домовляються: ЄС знову сяде на газову голку?

Можливе відновлення співпраці США і Росії у сфері енергетики, яке обговорюється паралельно з мирною угодою щодо України, поступово обростає новими подробицями.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін фактично підтвердив, що серед можливих спільних проєктів - перезапуск газопроводу "Північний потік-2". "Так, дійсно, якщо, скажімо, США і Росія домовляться про співпрацю в галузі енергетики, то газова труба для Європи може бути забезпечена, і це піде на користь Європі, тому що вони отримуватимуть дешевий російський газ", - заявив Путін.

Крім того, тривають переговори про відновлення постачань нафти з Росії до Німеччини трубопроводом "Дружба", як дізналися видання

Correctiv і "Важные истории". За їхніми даними, у переговорах беруть участь представники німецької влади.

У 2022 році Європа поставила за мету повністю відмовитися від російських вуглеводнів - протягом п'яти років. Цього місяця Європейська Комісія мала представити детальний план. Чому зараз обговорюється рівно протилежне?

"Північний потік-2" все-таки буде запущено?

Як раніше повідомляла DW, можливість перезапуску "Північного потоку-2" обговорюється з кінця минулого року. На активи швейцарської компанії Nord Stream 2, оператора газопроводу, претендують американські інвестори. Один із них - засновник інвестиційної компанії Monte Valle і спонсор Дональда Трампа Стівен Лінч - уже підтвердив свою зацікавленість. Безпосередньо перезапуском газопроводу, якщо він відбудеться, може зайнятися колишній керівник Nord Stream 2 Маттіас Варніґ (Matthias Warnig), якого ЗМІ називають "другом Володимира Путіна".

Непрямим підтвердженням того, що перезапуск проєкту не тільки обговорюють, а й готують, може слугувати активність російської компанії "Трубопроводные покрытия и технологии", яка брала участь у будівництві "Північного потоку-2". Джерело видання "Важные истории", близьке до керівництва "Газпрому", розповіло, що ця компанія веде підготовку до роботи над великим замовленням.

Ідея, наскільки відомо, полягає в тому, що американські інвестори стануть посередниками: вони закуповуватимуть газ у "Газпрому", а потім перепродаватимуть його європейським споживачам. Таким чином ЄС не доведеться відновлювати відносини з Росією. Нещодавнє висловлювання Володимира Путіна підтверджує таку можливість. Конкретика може з'явитися вже найближчим часом. Зараз Nord Stream 2 проходить процедуру банкрутства. Активи компанії мали виставити на продаж ще в січні, однак потім термін перенесли на кілька місяців.

Не тільки газ, а й нафта?

Нафтопровід "Дружба", долю якого, за даними ЗМІ, обговорюють паралельно, від самого початку постачав російську сировину до нафтопереробного заводу PCK Raffinerie у німецькому місті Шведт, що розташоване недалеко від кордону з Польщею. Завод досі належить Росії, але з 2022 року перебуває під тимчасовим управлінням німецької влади. Зараз НПЗ забезпечується сировиною з портів Ростока і Гданська резервним трубопроводом і тією ж "Дружбою", а також транзитом через Росію з Казахстану.

Раніше серед потенційних покупців заводу в Шведті називалися компанії з Катару і Казахстану. Тепер же, за даними Correctiv і "Важных историй", як і у випадку з "Північним потоком-2", може йтися про те, що його куплять американські інвестори, які хочуть узяти на себе роль посередників під час поставок російської нафти в Європу.

Один з учасників переговорів прокоментував обговорювану угоду так: "Росіяни й американці у виграші: одні продають сировину, інші постачають її європейцям, а платить за все Європа".

Чому США хочуть співпрацювати з Росією у сфері енергетики

Після розмови з Володимиром Путіним 18 березня президент США Дональд Трамп укотре заявив, що прагнутиме не допустити посилення союзу Китаю і Росії. На його думку, він не є "природним". Пропозиція співпраці у сфері енергетики - спроба залучити Росію на свій бік. За даними джерел Bloomberg, поряд із запуском "Північного потоку-2" і відновленням постачань нафти "Дружбою", обговорюють інші ініціативи, причому не тільки в Європі, а й в Азії.

У своїх заявах офіційні керівники ЄС стверджують, що відновлення співпраці з Росією в енергетиці виключено. Однак єдності з цього питання немає. Деякі країни, насамперед Угорщина і Словаччина, відкрито закликають знову закуповувати російські нафту і газ. Так чи інакше, публікацію дорожньої карти ЄС щодо відмови від російських вуглеводнів було скасовано.

Утім, прихильники відновлення енергетичних зв'язків з Росією є і в інших країнах ЄС, просто їхні голоси поки що лунають не так голосно. У Німеччині до цього активно закликають ультраправі та ультраліві партії, чиї позиції особливо сильні в східних землях. Однак ідея знаходить підтримку й у представників інших політичних сил.

"Якщо ми зможемо досягти миру і впевнитися, що Європі в довгостроковій перспективі не загрожує небезпека з боку Росії, нам слід бути відкритими до обговорення майбутніх поставок російського газу", - заявив в інтерв'ю Bloomberg міністр економіки федеральної землі Саксонія-Ангальт, член ХДС Свен Шульце (Sven Schulze). На його думку, повністю виключати таку можливість було б "помилкою".