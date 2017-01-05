Белоруссия повысит тарифы на транспортировку нефти через территорию страны, говорится в заявлении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.

Как сообщает Би-Би-си, новые тарифы вступят в силу с 1 февраля и будут действовать по 31 марта нынешнего года. В частности, подорожает транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Белоруссия решила повысить тарифы на прокачку нефти в октябре прошлого года. Тогда тарифы должны были вырасти сразу на 50%, однако после протестов Москвы решение было отменено. Минск и Москва продолжили переговоры, чтобы урегулировать нефтегазовый спор.

В конце ноября Минск заявил, что хочет повысить тарифы на 20%. Российская сторона и такое повышение сочла недопустимым. Начались переговоры, по итогам которых Россия предложила Минску увеличить тарифы за прокачку по трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а по трубопроводам ОАО "Полоцктранснефть Дружба" - на 11,76%.

По подсчетам агентства РИА Новости в соответствии с нынешним постановлением тарифы на транспортировку по двум маршрутам выросли примерно на 7,7%.