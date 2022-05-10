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Азиатские рынки падают 10 мая, так как опасения по поводу роста нервируют инвесторов
07:57 10.05.2022 |
Азиатские акции упали до самого низкого уровня почти за два года во вторник, так как инвесторы были обеспокоены ядовитым коктейлем из повышения процентных ставок и замедления экономического роста.
Растущие опасения по поводу рецессии и замедления темпов экономического роста в Китае привели к снижению привязанных к сырьевым товарам валют и цен на нефть, хотя страховые фонды удерживали доллар вблизи 20-летнего максимума.
Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии упал на целых 2,3% до 515,7, снижаясь седьмую сессию подряд и увеличивая потери до 18% в этом году. Позже эталонный индекс сократил потери и снизился на 1,3%.
По всей Азии фондовые индексы были в красном море, но торговались выше дневных минимумов на волатильных рынках. Nikkei потерял 0,9%, австралийские акции потеряли 1,3%, корейские акции потеряли 1,2%, а тайваньские акции снизились на 0,3%.
«Китайский рост сталкивается со значительными препятствиями, независимо от того, смотрите ли вы на индекс менеджеров по закупкам официального или частного сектора», - сказал Сонг Сенг Вун, экономист CIMB Private Banking.
«Замедление глобального роста является постоянной стеной беспокойства для рынков, поскольку инвесторы смотрят дальше следующих 3-6 месяцев. Мнение о импульсе роста, похоже, заключается в том, что расходы на реванш после пандемии могут быть затронуты более высокой стоимостью заимствований», - сказал он.
Азиатский эталон MSCI упал до самого низкого уровня с начала июля 2020 года. Китайские акции показали худшие результаты среди основных рынков в этом году, зафиксировав потери от 21 до 25%. Однако фондовые индексы Сингапура и Индонезии выросли.
Опасения по поводу роста вновь появились после того, как центральные банки США, Великобритании и Австралии повысили процентные ставки на прошлой неделе, а инвесторы приготовились к дальнейшему ужесточению, поскольку политики борются с растущей инфляцией.
Базовый индекс акций Гонконга резко снизился после однодневного праздника во вторник и упал более чем на 4%, прежде чем почти вдвое сократить потери.
В понедельник Шанхай и Пекин ужесточили ограничения на COVID-19, которые уже нанесли тяжелый урон второй по величине экономике мира.
Данные показали, что рост экспорта Китая замедлился до самого слабого уровня почти за два года, поскольку центральный банк пообещал усилить поддержку замедляющейся экономики.
Фьючерсы на акции США стали положительными после снижения ранее. Фьючерсы на акции S&P 500 выросли на 0,4%, фьючерсы на Dow Jones - на 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq - на 0,7%.
Ночью американские акции продолжили пятничную распродажу, поскольку инвесторы поспешили защитить себя от перспективы ослабления экономики. [.Н]
«Идея мягкого и мягкого цикла ужесточения испарилась», - говорится в отчете аналитиков ANZ.
«Реальность такова, что ФРС не может контролировать сторону предложения в экономике в краткосрочной перспективе, поэтому, пока ключевые показатели, такие как уровень участия в рабочей силе, остаются низкими, а китайский экспорт замедляется, риск инфляции и, следовательно, процентные ставки, лежит наверху», - сказал ANZ.
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