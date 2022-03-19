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Биржи США 18 марта закрылись ростом основных индексов
08:43 19.03.2022 |
Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на момент закрытия биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,8% - до 34754,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,05%, до 13893,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,17%, до 4463,12 пункта.
Небольшое давление на рынки оказала статистика. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале снизилось на 7,2% по сравнению с показателем января - до 6,02 миллиона, в то время как ожидалось снижение до 6,1 миллиона.
Основные фондовые биржи Европы в пятницу закрылись ростом на итогах заседаний мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,29% - до 7406,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,12%, до 6620,24 пункта, немецкий DAX - на 0,17%, до 14413,09 пункта.
Кроме того, неделю европейские рынки также завершили в плюсе - FTSE 100 увеличился на 0,3%, САС 40 - на 5,6%, DAX - на 5,4%. Для британского индекса это стало третьей подряд неделей роста, для французского и немецкого - второй.
Инвесторы на неделе отыгрывали решения американского и британского центробанков - Федрезерв США и Банк Англии повысили свои процентные ставки до 0,25% и 0,75% соответственно. Поскольку действия регуляторов совпали с прогнозами, рынки восприняли это в большей степени как положительные факторы.
Аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp) отметил газете Wall Street Journal, что отсутствие геополитических новостей также стало причиной роста на фондовых рынках.
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