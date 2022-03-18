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Фондовые биржи АТР 18 марта закрылись в основном ростом
11:23 18.03.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 1,12%, до 3251,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 2144,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,17%, до 21464,5 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,65%, до 26827,43 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,46%, до 2707,02 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%, до 7294,4 пунктов.
В пятницу рынки АТР обратили внимание на динамику американских бирж, на которых происходит ралли третий день подряд. Повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США ставки до 0,25-0,5% годовых помогло поддержать настроения участников рынка. Рынки ожидают, что эта мера позволит сдержать инфляцию, которая по итогам февраля ускорилась до 7,9% - максимума с 1982 года.
Также на рынки в четверг повлияла волна лучших, чем ожидалось, отчетов по экономике США. Вчера вышли отчеты по числу заявок на пособие по безработице и по числу новостроек в США, оба показателя оказались лучше прогнозов.
Кроме того, настроения инвесторов поддержало заявление Банка Японии (центробанк) о том, что экономика Японии, вероятно, восстановится по мере ослабления давления пандемии коронавируса, снятия ограничений и постепенного роста внешнего спроса.
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