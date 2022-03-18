Фондовые индексы США 17 марта закрылись ростом

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США 17 марта закрылись ростом

08:03 18.03.2022 |

Фондовый рынок

 

Американские фондовые индексы в четверг росли третий день подряд.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 1,2%, или 53,81 пункта, до 4411,67 пункта. Все 11 секторов закрылись на позитивной территории.

Nasdaq Composite вырос на 1,3%, или 178,23 пункта, до 13614,78 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,2%, или 417,66 пункта, до 34480,76 пункта.

Нефтегазовый сектор S&P 500 набрал примерно 3,5%. Акции Devon Energy Corp. подскочили на 9,6%, акции Occidental Petroleum Corp. набрали 9,5% акции Marathon Oil Corp. выросли на 6,9%, акции Diamondback Energy Inc. повысились на 6,6%.

Еще недавно нефть торговалась выше 130 долларов за баррель по сравнению с уровнем 90 долларов до начала российско-украинского конфликта. По словам Джейсона Уэйра, инвестиционного директора Albion Financial Group, трейдеры пытаются определить новый диапазон цен для нефти в период военных действий. Как отметил эксперт, в последние дни фондовые трейдеры спокойнее реагируют на колебания цен на нефть.

Фондовые рынки начали восстанавливаться после спада из-за воены в Украине. По словам инвесторов, они внимательно следят за возобновлением переговоров между Россией и Украиной по поводу прекращения огня. Однако сообщения о том, что Москва не отмечает особого прогресса, ухудшили настроения.

"Это показывает, что конца конфликта пока не видно, что ситуация с ценами на сырьевые товары не улучшится, и это ухудшает настроения, - говорит Эсти Двек, инвестиционный директор FlowBank. - Мы также изучаем заявления ФРС, которая явно высказалась в пользу более жесткой политики, чем ожидалось".

Ранее на этой неделе фондовые рынки выросли после того, как ФРС сообщила, что впервые с 2018 года повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая достигла 40-летних максимумов. Представители ФРС наметили еще шесть повышений процентных ставок к концу этого года.

Хотя позиция центробанка стала более жесткой, он "планирует попытаться организовать 'мягкую посадку' экономики, а это будет довольно позитивным исходом для рынков акций", указал Адриан Цюрхер, директор глобального распределения активов в главном инвестиционном департаменте UBS.

Цюрхер указал на признаки, согласно которым ФРС готова терпеть инфляцию выше ее целевого 2%-ного уровня - большинство руководителей центробанка сейчас ожидают базовую инфляцию в конце года на уровне 4,1%. По словам эксперта, эти признаки указывают на то, что представители центробанка сосредоточены на том, чтобы не подорвать восстановление экономики.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась выросла с 2,185% накануне до 2,192%. Продажи бондов с более короткими сроками погашения, на которые изменения в денежно-кредитной политике влияют сильнее, также успокоились. Доходность 2-летних гособлигаций понизилась до 1,939% после роста в течение восьми сессий.

Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю составило 214 000, что ниже, чем на предыдущей неделе, и соответствует ожиданиям экономистов. Показатель, отражающий количество увольнений, находится вблизи исторически низких уровней на фоне нехватки незанятой рабочей силы.

Государственные облигации обычно демонстрируют хорошие показатели в периоды замедления экономического роста, чего сейчас ожидают некоторые инвесторы в связи с планами ФРС по ужесточению политики. "Еще один фактор - попытки снизить риски, возникшие из-за конфликта", - сказала Двек.

Согласно SPI Asset Management, у инвесторов все еще есть опасения относительно долгосрочных проблем с энергоносителями. Международное энергетическое агентство в среду объявило, что санкции, наложенные на Россию, могут привести к кризису предложения.

Стоимость золота, традиционного актива-убежища, выросла на 1,8%, составив 1942,10 долларов за унцию.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,5%.

Банк Англии повысил ключевую ставку с 0,5% до 0,75%, в третий раз подряд. Центральный банк заявил, что экономический рост в Великобритании, вероятно, замедлится из-за повышения цен на энергоносители, и смягчил свои рекомендации по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.

В Китае второй день подряд наблюдался подъем. Гонконгский Hang Seng повысился более чем на 7%, а Shanghai Composite - на 1,4%.

Обнадеживающие комментарии властей привели в среду к сильному восстановлению на фондовом рынке Китая, где несколько дней до этого шла активная распродажа. Hang Seng провел лучшую сессию с 2008 года, поднявшись более чем на 7%.

По словам Цюрхера из UBS, в следующие несколько недель на рынке Китая, скорее всего, сохранится сильная волатильность. Отчасти она будет связана с военными действиями на Украине, поскольку Китай полагается на импорт части сырья из России. Продление локдаунов приведет к сокращению прибыли компаний, если Китай не сможет быстро взять вспышки коронавируса под контроль.

Ключевые индексы акций Австралии и Южной Кореи набрали более 1%. Японский Nikkei 225 вырос почти на 3,5%.
 

ПО РУБРИКАМ

11:23 Фондовые биржи АТР 18 марта закрылись в основном ростом

10:38 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.03.22

10:17 Остаток средств на корсчетах банков 18.03.22

10:05 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 17.03.2022

08:19 Золото дешевеет 18 марта в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС

08:16 Фунт укрепляется к доллару 18 марта после повышения учётной ставки в Британии

08:03 Фондовые индексы США 17 марта закрылись ростом

17.03 PayPal начал полноценную работу в Украине и временно отменит плату за обслуживание украинских счетов

17.03 Украинцы с начала военных действий обналичили 35,5 млрд грн - глава Совета НБУ

17.03 НКЦБФР упростила процедуру покупки украинских военных облигаций для нерезидентов

17.03 Фунт укрепляется к доллару 17 марта перед заседанием Банка Англии

17.03 Азиатские биржи 17 марта закрылись ростом

17.03 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.03.22

17.03 Coinbase раскрыла планы по развитию связанного с деривативами подразделения

17.03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.03.22

• дальше…

10:38 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.03.22

09:41 Минэкономики ожидает удешевления литра бензина и ДТ на 5-7 грн уже в пятницу

09:38 Всемирный банк выделил почти $100 млн экстренной поддержки высшему образованию Украины

09:18 Ведущие международные финорганизации заявили о координации программ помощи Украине и ее соседям

08:43 Еврокомиссия ищет пути компенсировать падение украинского агроимпорта

08:19 Золото дешевеет 18 марта в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС

08:11 Нефть дорожает 18 марта на сохранении рисков с поставками

17.03 Ущерб инфраструктуре от войны за неделю вырос до $62,6 млрд - KSE Institute

17.03 Украинцы с начала военных действий обналичили 35,5 млрд грн - глава Совета НБУ

17.03 Украина сможет импортировать электроэнергию из стран Европы в ближайшие недели-месяцы

• дальше…

11:28 Агентство S&P снизило рейтинг России до преддефолтного

11:16 Президент Европарламента: пока мы покупаем российский газ, мы даем им деньги на новые танки

11:05 Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

10:55 Лицензия на вещание телеканала RT в Британии отозвана регулятором Ofcom

09:50 Как война РФ против Украины убивает IT-сферу в Беларуси

09:36 Япония вводит санкции в отношении 15 граждан России и девяти организаций - МИД страны

09:27 Австралия ввела санкции в отношении 11 банков РФ и госструктур - МИД

09:18 Ведущие международные финорганизации заявили о координации программ помощи Украине и ее соседям

08:58 Италия готова запретить использование российских антивирусов в государственном секторе

08:51 Великобритания приостановила обмен налоговой информацией с Россией

08:47 Экс-премьера Болгарии задержали за растрату фондов ЕС

08:43 Еврокомиссия ищет пути компенсировать падение украинского агроимпорта

08:33 Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по «геноцидe»

17.03 Палата представителей Конгресса США проголосовала за отзыв статуса наибольшего благоприятствования у России

17.03 Украина добилась отстранения РФ от работы в Дунайской комиссии

• дальше…

15.03 Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта

15.03 В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко

14.03 Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц

14.03 В приложении «Дия» запустили трансляцию радио - Федоров

14.03 Мобильные операторы запустили услугу доступа к интернету в национальном роуминге

12.03 Телеканалы «Дом» и UATV переданы Минкультуры

12.03 «Укрпочта» выбрала эскиз марки «Русский корабль, иди на#уй!»

11.03 В приложении «Дия» запустили «ЕДокумент»

11.03 В Украине создали реестр нотариусов, работающих в военное время

11.03 В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих АЗС

10.03 Украина продлила карантин по Covid до конца мая

10.03 В «Дие» появится новое временное цифровое удостоверение «еДокумент» - Шмыгаль

10.03 В Украину прибыла новая партия Starlink от Маска

07.03 Украинские мобильные операторы объединяются и запускают национальный роуминг

04.03 Потери россиян в Украине: более 9 тысяч погибших, 939 бронемашин, самолеты, средства ПВО и т.д.

• дальше…

08:33 Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по «геноцидe»

17.03 США передадут Украине дроны-камикадзе. Что это за оружие?

17.03 ВАКС снизил размер залога за Насирова до 31 млн грн

17.03 В Украине создали государственное информагентство «Ре-информ»

17.03 $13,6 млрд от Байдена. Как поделят помощь США для Украины

17.03 Зона Z. Как в ПАСЕ признали ПМР и что может дать Украине это признание

16.03 В НАТО договорились продолжить поставки оружия Украине

16.03 Мир ценой субъектности. Зачем Зеленский отказывается от НАТО

16.03 Зеленский обратился к Конгрессу США: дайте системы ПВО, если не можете закрыть небо

16.03 Сербия впервые присоединилась к «украинским» санкциям ЕС

16.03 В Украину доставили еще одну партию оборудования Starlink - Федоров

16.03 США дают дополнительную гумпомощь на 186 млн долларов для поддержки украинских беженцев

16.03 Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились с Зеленским в Киеве

15.03 Байден подписал закон, предусматривающий $13,6 млрд для помощи Украине

15.03 Что объединяет ОПЗЖ, УПЦ МП и российскую пропагандистку Овсянникову с плакатиком «Нет войне»

• дальше…

17.03 Представлен Redmi K50 — первый в мире смартфон на платформе Dimensity 8100

17.03 Dimensity 9000 и экран Samsung AMOLED 2K — за 470 долларов. Представлен Redmi K50 Pro

17.03 Maserati полностью перейдёт на производство электромобилей к 2025 году

17.03 Китай стал крупнейшим производителем электромобилей в 2021 году

17.03 Microsoft представила свою первую смарт-камеру — она получила чип мощностью 1 Тфлопс

16.03 Дефицит серверов может ожидать Россию в ближайшие несколько месяцев

16.03 Президент США Джо Байден подписал закон об отчетности о киберинцидентах

16.03 BMW и Volkswagen вынуждены останавливать заводы из-за нехватки деталей из Украины

16.03 Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси

16.03 Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров

16.03 В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов

16.03 Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами

16.03 Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе

15.03 650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi

15.03 Tesla значительно повышает цены на все электромобили

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно