Фондовые индексы США 17 марта закрылись ростом

Американские фондовые индексы в четверг росли третий день подряд.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 1,2%, или 53,81 пункта, до 4411,67 пункта. Все 11 секторов закрылись на позитивной территории.

Nasdaq Composite вырос на 1,3%, или 178,23 пункта, до 13614,78 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,2%, или 417,66 пункта, до 34480,76 пункта.

Нефтегазовый сектор S&P 500 набрал примерно 3,5%. Акции Devon Energy Corp. подскочили на 9,6%, акции Occidental Petroleum Corp. набрали 9,5% акции Marathon Oil Corp. выросли на 6,9%, акции Diamondback Energy Inc. повысились на 6,6%.

Еще недавно нефть торговалась выше 130 долларов за баррель по сравнению с уровнем 90 долларов до начала российско-украинского конфликта. По словам Джейсона Уэйра, инвестиционного директора Albion Financial Group, трейдеры пытаются определить новый диапазон цен для нефти в период военных действий. Как отметил эксперт, в последние дни фондовые трейдеры спокойнее реагируют на колебания цен на нефть.

Фондовые рынки начали восстанавливаться после спада из-за воены в Украине. По словам инвесторов, они внимательно следят за возобновлением переговоров между Россией и Украиной по поводу прекращения огня. Однако сообщения о том, что Москва не отмечает особого прогресса, ухудшили настроения.

"Это показывает, что конца конфликта пока не видно, что ситуация с ценами на сырьевые товары не улучшится, и это ухудшает настроения, - говорит Эсти Двек, инвестиционный директор FlowBank. - Мы также изучаем заявления ФРС, которая явно высказалась в пользу более жесткой политики, чем ожидалось".

Ранее на этой неделе фондовые рынки выросли после того, как ФРС сообщила, что впервые с 2018 года повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая достигла 40-летних максимумов. Представители ФРС наметили еще шесть повышений процентных ставок к концу этого года.

Хотя позиция центробанка стала более жесткой, он "планирует попытаться организовать 'мягкую посадку' экономики, а это будет довольно позитивным исходом для рынков акций", указал Адриан Цюрхер, директор глобального распределения активов в главном инвестиционном департаменте UBS.

Цюрхер указал на признаки, согласно которым ФРС готова терпеть инфляцию выше ее целевого 2%-ного уровня - большинство руководителей центробанка сейчас ожидают базовую инфляцию в конце года на уровне 4,1%. По словам эксперта, эти признаки указывают на то, что представители центробанка сосредоточены на том, чтобы не подорвать восстановление экономики.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась выросла с 2,185% накануне до 2,192%. Продажи бондов с более короткими сроками погашения, на которые изменения в денежно-кредитной политике влияют сильнее, также успокоились. Доходность 2-летних гособлигаций понизилась до 1,939% после роста в течение восьми сессий.

Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю составило 214 000, что ниже, чем на предыдущей неделе, и соответствует ожиданиям экономистов. Показатель, отражающий количество увольнений, находится вблизи исторически низких уровней на фоне нехватки незанятой рабочей силы.

Государственные облигации обычно демонстрируют хорошие показатели в периоды замедления экономического роста, чего сейчас ожидают некоторые инвесторы в связи с планами ФРС по ужесточению политики. "Еще один фактор - попытки снизить риски, возникшие из-за конфликта", - сказала Двек.

Согласно SPI Asset Management, у инвесторов все еще есть опасения относительно долгосрочных проблем с энергоносителями. Международное энергетическое агентство в среду объявило, что санкции, наложенные на Россию, могут привести к кризису предложения.

Стоимость золота, традиционного актива-убежища, выросла на 1,8%, составив 1942,10 долларов за унцию.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,5%.

Банк Англии повысил ключевую ставку с 0,5% до 0,75%, в третий раз подряд. Центральный банк заявил, что экономический рост в Великобритании, вероятно, замедлится из-за повышения цен на энергоносители, и смягчил свои рекомендации по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.

В Китае второй день подряд наблюдался подъем. Гонконгский Hang Seng повысился более чем на 7%, а Shanghai Composite - на 1,4%.

Обнадеживающие комментарии властей привели в среду к сильному восстановлению на фондовом рынке Китая, где несколько дней до этого шла активная распродажа. Hang Seng провел лучшую сессию с 2008 года, поднявшись более чем на 7%.

По словам Цюрхера из UBS, в следующие несколько недель на рынке Китая, скорее всего, сохранится сильная волатильность. Отчасти она будет связана с военными действиями на Украине, поскольку Китай полагается на импорт части сырья из России. Продление локдаунов приведет к сокращению прибыли компаний, если Китай не сможет быстро взять вспышки коронавируса под контроль.

Ключевые индексы акций Австралии и Южной Кореи набрали более 1%. Японский Nikkei 225 вырос почти на 3,5%.