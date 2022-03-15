Азиатские биржи 15 марта закрыли торги в основном снижением

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника преимущественно снижением на опасениях вокруг эпидемиологической обстановки в свете роста числа случаев заражения коронавирусом в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,95%, до 3063,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,55%, до 2013,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 5,72%, до 18415,08 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,91%, до 2621,53 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,15%, до 25346,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,73%, до 7097,4 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывают опасения вокруг распространения коронавируса, так как рост заболеваемости может привести к дополнительным ограничениям, что ставит под угрозу развитие экономики.

Так, несколько городов Китая уже ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По некоторым оценкам, сейчас Китай сталкивается с одной из самых серьезных вспышек COVID-19.

"Ограничения в Шэньчжэне и Шанхае вызвали опасения, что блокировки могут распространиться, что повлияет на экономический рост", - приводит газета Wall Street Journal слова аналитиков Oanda.