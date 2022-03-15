Фондовые индексы США 14 марта закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы США растеряли значительную часть прироста, и цены на нефть снижаются. Инвесторы анализировали возможные последствия новых вспышек заболеваний Covid-19 в Китае и ждали следующего заседания Федеральной резервной системы, на котором, вероятно, будут повышены ставки.

По итогам торгов Nasdaq Composite упал на 262,59 пункта, или на 2%, до 12581,22 пункта, самого низкого уровня с декабря 2020 года. Китай ввел локдауны в ключевых производственных регионах Шэньчжэнь и Чанчунь ввиду новых вспышек заболеваний Covid-19 в этих городах.

S&P 500 упал на 31,20 пункта, или 0,7%, до 4173,11 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,05% до 32945,24 пункта.

Инвесторы напуганы военными действиями на Украине и ростом цен на сырьевые товары, вызванным этим конфликтом, а также перспективой повышения процентных ставок. Они стали скупать защитные активы, например золото, одновременно продавая акции.

"Люди боятся закрытия Китая и проблем с цепочками поставок, - говорит Джо Салуцци, один из директоров по торговле акциями в Themis Trading. - Только мы подумали об улучшении ситуации с цепочками поставок, как возникла новая угроза".

Инвесторы переключают внимание на заседание ФРС США, которое завершится в среду. Ожидается, что центральный банк впервые с 2018 года повысит базовую ставку, поскольку чиновники стремятся охладить спрос и ослабить инфляцию. Центральный банк действует в необычайно сложных условиях нехватки незанятой рабочей силы, перебоев в поставках, растущей инфляции, а теперь еще и агрессии России против Украине.

Экономисты Bank of America считают, что ФРС в этом и следующем году продолжит действовать решительно в свете усиливающихся страхов насчет инфляции. Экономисты в заметке указали, что представители центробанка во главе с Джеромом Пауэллом, скорее всего, в этом году повысят ставки пять раз, а в 2023 году - четыре раза.

"Мы ожидаем жесткого настроя председателя Пауэлла, он, скорее всего, подтвердит, что ФРС нужно серьезно заняться стабилизацией цен", - указали в BofA.

Неопределенность, связанная с военными действиями в Украине и их влиянием на мировую экономику и цены на сырье, сказалась на прогнозах относительно процентных ставок. Пауэлл 2 марта на слушании сказал, что ФРС "продолжит работу, но с осторожностью, получая дополнительные сведения о последствиях войны на Украине для экономики".

Акции Apple просели на 2,7%. Всплеск заболеваемости Covid-19 в Китае нарушил работу ключевого поставщика с заводом в Шэнчжэне. Снижение бумаг Apple оказало давление на Nasdaq Composite, теряющий почти 2%. Акции Amazon.com снизились на 2,5%, а бумаги Alphabet - на 3%.

В Азии китайский индекс Shanghai Composite упал на 2,6% после того, как в городе Шэньчжэнь был введен карантин из-за вспышки коронавируса. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,2% благодаря акциям автопроизводителей и банков.

Остановка производства может снизить спрос на нефть, что приведет к падению ее цены. Фьючерсы на нефть марки Brent, международный эталон, упали на 5,1% до 106,90 доллара за баррель.

"Локдаун в Шэньчжэне и вероятность локдауна в Шанхае охладили пыл трейдеров", - говорит Том Клоза, директор по анализу на энергетическом рынке в OPIS.

По его словам, цены на нефть также отражают временную паузу в энтузиазме трейдеров, который по определенным критериям на прошлой неделе достиг рекордного уровня. Неделю назад цены на нефть марки Brent достигли 139 долларов за баррель, самого высокого уровня с 2008 года, поскольку спецоперация на Украине нарушила глобальные рынки поставок сырья.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 2,004%, зафиксированных в пятницу, до 2,139%.

Торговля никелем на Лондонской бирже металлов по-прежнему приостановлена. Пауза была взята на прошлой неделе, чтобы сдержать резкий рост цен.

Несмотря на надежды на переговоры, конфликт на Украине усиливается, и среди чиновников и инвесторов растет обеспокоенность тем, что он может выплеснуться за пределы страны. В воскресенье в результате российского авиаудара по украинскому военному учебному центру недалеко от польской границы погибли 35 человек. Американские чиновники сообщили, что Россия якобы попросила Китай предоставить военную технику и другую помощь для своей операции, но не уточнили, в чем конкретно состоял запрос.