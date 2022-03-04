Фондовые рынки Европы резко снизились в четверг

Рынки акций стран Западной Европы резко упали по итогам торгов в четверг после роста по итогам предыдущей сессии.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,01% и составил 437,36 пункта.

Германский индекс DAX снизился на 2,16%, французский САС 40 - на 1,84%, британский FTSE 100 - на 2,57%, испанский IBEX 35 потерял 3,72%, итальянский FTSE MIB - 2,35%.

Рынки оценивают заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, сделанные на заседании комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Согласно им, Федрезерв склоняется к тому, чтобы поднять базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании 15-16 марта.

"Я склонен предложить и поддержать повышение ставки на 25 б.п., - заявил Пауэлл. - В том случае, если инфляция будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой, то мы будем готовы действовать более агрессивно и поднять ставку более чем на 25 б.п. на одном заседании или нескольких".

Рынки сейчас закладывают нулевую вероятность того, что Федрезерв на мартовском заседании повысит ключевую ставку сразу на 50 б.п. Еще неделю назад такая возможность оценивалась участниками рынка в 41%, по данным CME FedWatch.

В центре внимания инвесторов также остается украинский кризис. Инвесторы продолжают оценивать последствия достаточно жестких экономических санкций Запада против РФ.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в феврале 2021 года поднялся до 55,5 пункта с 52,3 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным исследовательской организации Markit Economics. Показатель активности в сфере услуг еврозоны в прошлом месяце увеличился до 55,5 пункта с январских 51,1 пункта. Предварительные данные указывали на рост до 55,8 пункта каждого из этих показателей.

Сводный PMI Германии в феврале поднялся до 55,6 пункта с 53,8 пункта месяцем ранее. В сфере услуг Германии PMI вырос до 55,8 с 52,2 пункта. Ранее сообщалось об увеличении первого показателя до 56,2 пункта, второго - до 56,6 пункта.

Февральское значение сводного PMI Франции составило 55,5 пункта по сравнению с январскими 52,7 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг также поднялся до 55,5 пункта с 53,1 пункта. Ранее озвучивались значения 57,4 пункта и 57,9 пункта соответственно.

Котировки акций германской авиакомпании Deutsche Lufthansa AG снизились на 8,2%, несмотря на то, что компания по итогам четвертого квартала сократила чистый убыток почти в 4 раза - до 314 млн евро с 1,14 млрд евро за тот же период предыдущего года.

Бумаги фармацевтической компании Merck KGaA подорожали на 1,3%. Merck по итогам прошлого года увеличила чистую прибыль на 54%, выплатит рекордно большие дивиденды.

Акции итальянской телекоммуникационной Telecom Italia SpA упали на 14%. Компания в минувшем квартале получила чистый убыток в размере 8,64 млрд евро из-за одноразовых списаний.

Стоимость британского биржевого оператора London Stock Exchange Group Plc увеличилась на 9,6%. Компания в 2021 году более чем вдвое увеличила доналоговую прибыль и дала оптимистичный прогноз.

Капитализация германской логистической компании Kion Group AG выросла на 4,3%. Kion опубликовала прогноз на 2022 год, превзошедший ожидания аналитиков.

Тем временем Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги депозитарными расписками российских компаний, включая Сбербанк (MOEX: SBER), "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), EN+ (MOEX: ENPG) и Polyus. В сообщении биржи отмечается, что такое решение принято в связи с "событиями на Украине и в свете рыночных условий с целью поддержания порядка на рынках".

Кроме того, индексный провайдер FTSE Russell заявил, что бумаги российских компаний будут исключены из всех рассчитываемых им фондовых индексов с 7 марта.



