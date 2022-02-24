Фондовые биржи АТР 24 февраля закрылись падением 2-4% в четверг

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрыли торги падением на 2-4% на геополитических новостях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,7% - до 3429,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,36%, до 2282,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index обвалился на 3,32% - до 22871 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,6% - до 2648,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,99%, до 6990,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,81%, до 25970,82 пунктов.

Инвесторы по всему миру уходят от риска в связи с обострением внешнеполитической обстановки.

"Ищите традиционные убежища, такие как золото, доллары США, иены и казначейские обязательства", - рекомендует инвесторам глава исследовательского отдела в Азии United First Partners Джастин Тэн (Justin Tang), которого цитирует агентство Блумберг.