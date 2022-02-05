Объем торгов иностранными ценными бумагами на "Украинской бирже" (УБ, Киев) в январе 2022 года вырос до 611,1 млн грн с 315,6 млн грн в декабре, а их доля в общем обороте увеличилась до 18,33% с 13,67%.

"И это при существенном росте общего объема - 3,33 млрд грн против 2,3 млрд грн в декабре. Тренд, однако", – прокомментировал эти результаты директор по развитию биржи Алексей Сухоруков в своем Телеграм-канале ForeignSecurities.in.UA.

Он уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что львиная доля оборота с иностранными бумагами пришлась на еврооблигации – 608,1 млн грн.

Согласно данным УБ, самыми популярными стали еврооблигации с погашением в 2028 году – сумма сделок с ними составила 193,7 млн грн, тогда как среди иностранных паевых ценных бумаг лидерами стали Invesco QQQ Trust SM – 1,3 млн грн.

По данным биржи, ведущими операторами рынка иностранных ЦБ в январе этого года, как и месяцем ранее, были "Фридом финанс Украина" и Скай банк. В пятерку лидеров также вошли "Драгон Капитал", банк "Глобус" и ОТП Банк.

За ними идут "Ивекс капитал", "Смарт Теам" (Green Candle) и "БТС Брокер", а замыкают десятку "Универ Капитал" и "Бизнес-Инвест".

Основной объем торгов на УБ в январе по-прежнему пришелся на ОВГЗ – 81,14%, тогда как доля украинских акций и корпоративных облигаций составила соответственно 0,26% и 0,21%, притом что в декабре их показатели были существенно выше – 2,26% и 0,4%.

Доля фьючерсов и бумаг ИСИ в обороте УБ в первом месяце этого года, как и в последнем прошлого, была ничтожной – соответственно 0,04% и 0,01%.

Как сообщалось, объем торгов иностранными ЦБ на УБ в 2021 году достиг 1 млрд 214,31 млн грн, что составило 9,14% от общего объема торгов. Сухоруков прогнозировал, что в 2022 году их оборот на УБ вырастет в абсолютных значениях минимум вдвое.

"Сделки заключали всего 14 участников рынка. В 2022-м этот сегмент будет самым конкурентным. Есть большие шансы увидеть в этом списке еще не только Альфа-Банк, УниверсалБанк и ПриватБанк, но и многие другие банки и инвестиционные компании. Объем торгов в абсолютных цифрах должен как минимум удвоиться", - написал он в начале года.