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Биржи АТР растут 4 февраля в ожидании коррекции на американских рынках
07:59 04.02.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются, рынки реагируют на коррекционный рост фьючерсов на американские фондовые индексы, в то время как биржи Китая остаются закрытыми, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EET гонконгский Hang Seng Index подскакивает на 2,73%, до 24452,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,16%, до 2739,29 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,24%, до 7094,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 0,52%, до 27382,5 пункта.
Биржи материкового Китая закрыты на новогодние каникулы. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил последние торги - пятницы, 28 января - снижением на 0,97%, до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта.
Трейдеры в Азии в целом склонны к риску ввиду коррекционного роста фьючерсов на американские фондовые индексы. Это может свидетельствовать о коррекционных настроениях в США и в целом в мире после того, как накануне основные американские фондовые индексы упали, при этом самое заметное снижение показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,74%.
Забойщиком распродаж выступили инвесторы в компанию Meta, котировки которой обвалились на 26,39% после того, как она объявила о первом в истории сокращении клиентской базы своей соцсети Facebook. Акции Twitter подешевели на 5,56%, Microsoft - на 3,90%, Alphabet - на 3,32%.
Инвесторы также теперь ожидают статистики рынка труда США. Как прогнозируют эксперты, безработица в США в январе сохранилась на декабрьской отметке в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 150 тысяч.
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