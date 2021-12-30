Американские биржи 29 декабря закрылись незначительным ростом

Биржи США закрылись незначительным ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25%, до 36488,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 4793,06 пункта, только индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,1% и опустился до 15766,22 пункта,

Инвесторы оценивают перспективы развития экономики, основным фактором риска для которой остается новый коронавирус. Однако они склонны с большим позитивом оценивать эпидемиологическую обстановку, начиная принимать неизбежность появления новых штаммов. К тому же не все из них настолько опасны, чтобы избегать риска, оставляя за собой обрушившийся рынок, как это было с "омикроном".

"Есть элемент позитива. Данные продолжают показывать, что "омикрон" существенно менее опасный, чем предшествовавшие ему штаммы", - отметил инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments Джеймс Эти (James Athey), чье мнение приводит агентство Блумберг.

В целом же в преддверии Нового года объем торгов на рынках снижен.