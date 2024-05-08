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Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій, знизивши ставки

22:28 07.05.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня залучило до державного бюджету понад 9,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення 1-річних гривневих ОВДП під 15,25% вдалось залучити 3,2 млрд грн (ставка знизилась із 15,39% минулого тижня).

При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 3,1 млрд грн під 16,29% річних (ставка знизилась із 16,35%).

А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 17,5% річних принесло держбюджету 3,01 млрд грн (ставка знизилась із 17,6%).


Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону63*6465
Код випуску облігацій Первинне
розміщення UA4000231187		Дорозміщення UA4000230809Первинне
розміщення UA4000231195
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Дата розміщення 07.05.2024 07.05.2024 07.05.2024
Дата оплати за придбані облігації 08.05.2024 08.05.2024 08.05.2024
Дата оплати відсотків 05.06.2024 18.09.2024 28.08.2024
Дата оплати відсотків 04.12.2024 19.03.2025 26.02.2025
Дата оплати відсотків 04.06.2025 17.09.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків  18.03.2026 25.02.2026
Дата оплати відсотків   26.08.2026
Дата оплати відсотків   24.02.2027
Дата оплати відсотків   25.08.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.25 85.00 87.50
Номінальний рівень дохідності, % 15.25 17.00 17.50
Термін обігу (днів) 392 679 1 204
Дата погашення 04.06.2025 18.03.2026 25.08.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 9 332 534 000 4 935 911 000 9 929 710 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 7 803 163 000 3 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 34 16 28
Кількість задоволених заявок, шт. 24 16 22
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.39 16.30 17.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.25 16.20 17.00
Встановлена дохідність, % 15.25 16.30 17.50
Середньозважена дохідність, % 15.25 16.29 17.50
Надходження до бюджету 3 192 450 000.00 3 099 933 869.33 3 098 500 425.02

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Економічна правда
 

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