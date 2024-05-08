Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій, знизивши ставки

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня залучило до державного бюджету понад 9,3 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Так, від розміщення 1-річних гривневих ОВДП під 15,25% вдалось залучити 3,2 млрд грн (ставка знизилась із 15,39% минулого тижня).
При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 3,1 млрд грн під 16,29% річних (ставка знизилась із 16,35%).
А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 17,5% річних принесло держбюджету 3,01 млрд грн (ставка знизилась із 17,6%).
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|63*
|64
|65
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення UA4000231187
|Дорозміщення UA4000230809
|Первинне
розміщення UA4000231195
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3 000 000
| 3 000 000
| 3 000 000
| Дата розміщення
| 07.05.2024
| 07.05.2024
| 07.05.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 08.05.2024
| 08.05.2024
| 08.05.2024
| Дата оплати відсотків
| 05.06.2024
| 18.09.2024
| 28.08.2024
| Дата оплати відсотків
| 04.12.2024
| 19.03.2025
| 26.02.2025
| Дата оплати відсотків
| 04.06.2025
| 17.09.2025
| 27.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 18.03.2026
| 25.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 26.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 24.02.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 25.08.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 76.25
| 85.00
| 87.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.25
| 17.00
| 17.50
|Термін обігу (днів)
| 392
| 679
| 1 204
| Дата погашення
| 04.06.2025
| 18.03.2026
| 25.08.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 9 332 534 000
| 4 935 911 000
| 9 929 710 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 000 000 000
| 3 000 000 000
| 3 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 3 000 000 000
| 7 803 163 000
| 3 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 34
| 16
| 28
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 24
| 16
| 22
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.39
| 16.30
| 17.60
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.25
| 16.20
| 17.00
| Встановлена дохідність, %
| 15.25
| 16.30
| 17.50
| Середньозважена дохідність, %
| 15.25
| 16.29
| 17.50
|Надходження до бюджету
| 3 192 450 000.00
| 3 099 933 869.33
| 3 098 500 425.02
* - військові облігації
Дані: Мінфін України