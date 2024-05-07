Господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного "Приватбанку" колишнім власникам. Так, закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу "Приватбанку" в грудні 2016 року та зобов'язання повернути колишнім акціонерам у власність акції банку.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

У Нацбанку нагадали, що справа була відкрита за позовом колишніх акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, "Приватбанку", Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За словами начальника управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктора Григорчука, суд закрив провадження у справі на підставі норм закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" № 590-ІХ.

"Відповідно до цього закону провадження з такими позовними вимогами підлягають закриттю. Позивачі сформували такі позовні вимоги, наслідком задоволення яких є повернення їм акцій банку, однак закон це прямо забороняє, що й констатував суд", - зауважили в Нацбанку.

Григорчук також нагадав, що відповідно до статті 41 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їхньої передачі інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку, водночас такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.

Справи "Приватбанку"

Нагадуємо, що Велика Палата Верховного Суду 15 лютого 2023 року залишила в силі ухвалу Господарського суду міста Києва від 2 червня 2021 року, якою було закрито провадження у справі за позовом колишнього голови правління та міноритарного акціонера "Приватбанку" Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі-продажу "Приватбанку".

Наразі судами України закрито провадження в понад 30 судових справах за позовами пов'язаних із "Приватбанком" осіб про визнання недійсними договорів купівлі-продажу "Приватбанку". Джерело: https://biz.censor.net/n3488208