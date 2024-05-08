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МТСБУ в I кв.-2024 р. скоротило на 4,6% розміщення ЦСРФЗП у ДТП у держбанках і збільшило в ОВДП на 8,1%
14:35 07.05.2024 |
Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) станом на 1 квітня 2024 року розмістило 29,2% (249,060 млн грн) коштів Централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих (ЦСРФЗП) у ДТП у трьох державних банках, що на 4,6% менше, ніж на кінець четвертого кварталу 2023 року (261,1 млн грн).
Згідно з повідомленням на сайті МТСБУ, станом на кінець першого кварталу на депозитах в Укрексімбанку перебуває 91,7 млн грн і $699,131 тис., в Ощадбанку - 46,575 млн грн, в Укргазбанку - 74,263 млн грн і $232,1 тис.
Крім того, у Кредобанку на депозитах перебуває 106,4 млн грн і $171,2 тис., у Сенс Банку - 57,5 млн грн, ОТП Банку - 17,5 млн грн, ТАСкомбанку - 129,7 млн грн, Універсалбанку - 149,6 млн грн, Кредитвест Банку - 11,8 млн грн, Піреус Банку МКБ - 21,7 млн грн, ПУМБ - 37,4 млн грн, банку "Кредит Дніпро" - 32,7 млн грн, Правекс-Банку - 12,9 млн грн, КБ "Глобус" - 19 млн грн.
Згідно з повідомленням, на банківських депозитах станом на 1 квітня поточного року розміщено 851,9 млн грн коштів ЦСРФЗП, тоді як на кінець попереднього кварталу - 792,3 млн грн.
Крім того, станом на 1 квітня 2024 року кошти ЦСРФЗП у гривневих ОВДП становили 2,786 млрд грн (на кінець 2023 року - 2,6 млрд грн) і валютних ОВДП - $6,115 млн (відповідно $5,197 млн).
При цьому наголошується, що кошти фонду, розміщені в ОВДП у гривневому еквіваленті, становлять 3,026 млрд грн проти 2,798 млрд грн (+8,1%) на кінець попереднього кварталу.
МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами бюро є 35 страхових компаній.
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