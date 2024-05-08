Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни

15:53 07.05.2024 |

Фінанси

 

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у вівторок, зміцнюється щодо фунта стерлінгів та єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на засідання Банку Англії, яке відбудеться 9 травня. Експерти, опитані Trading Economics, очікують, що британський ЦБ збереже базову процентну ставку на рівні 5,25% річних за підсумками травневого засідання.

Ринок вважає, що Банк Англії розпочне пом'якшення грошово-кредитної політики в серпні, а Федеральна резервна система - не раніше вересня.

У квітні голова британського ЦБ Ендрю Бейлі висловив упевненість у тому, що інфляція в країні рухається до цільового рівня в 2%.

Курс фунта до долара за даними на 15:15 EET становить $1,2545 проти $1,2562 напередодні.

Пара євро/долар торгується на рівні $1,0767 порівняно з $1,0769 на закриття попередніх торгів.

Минулими вихідними головний економіст Європейського центрального банку Філіп Лейн дав зрозуміти, що регулятор готується розпочати пом'якшення політики в червні. В інтерв'ю іспанській газеті El Confidencial Лейн заявив, що останні статдані щодо економіки єврозони підвищують його впевненість у наближенні інфляції до цільового показника в 2%.

Вартість американської валюти в парі з єною піднялася під час торгів у вівторок до 154,6 єни порівняно з 153,92 єни за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2966
  0,0595
 0,15
EUR
 1
 42,3087
  0,0896
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 13:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2148  0,08 0,21 39,7524  0,09 0,23
EUR 42,1980  0,02 0,05 42,9048  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2600  0,17 0,43 39,3000  0,15 0,38
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес