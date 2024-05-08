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Долар стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни
15:53 07.05.2024 |
Долар США стабільний у парі з євро на торгах у вівторок, зміцнюється щодо фунта стерлінгів та єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.
Увага трейдерів цього тижня спрямована на засідання Банку Англії, яке відбудеться 9 травня. Експерти, опитані Trading Economics, очікують, що британський ЦБ збереже базову процентну ставку на рівні 5,25% річних за підсумками травневого засідання.
Ринок вважає, що Банк Англії розпочне пом'якшення грошово-кредитної політики в серпні, а Федеральна резервна система - не раніше вересня.
У квітні голова британського ЦБ Ендрю Бейлі висловив упевненість у тому, що інфляція в країні рухається до цільового рівня в 2%.
Курс фунта до долара за даними на 15:15 EET становить $1,2545 проти $1,2562 напередодні.
Пара євро/долар торгується на рівні $1,0767 порівняно з $1,0769 на закриття попередніх торгів.
Минулими вихідними головний економіст Європейського центрального банку Філіп Лейн дав зрозуміти, що регулятор готується розпочати пом'якшення політики в червні. В інтерв'ю іспанській газеті El Confidencial Лейн заявив, що останні статдані щодо економіки єврозони підвищують його впевненість у наближенні інфляції до цільового показника в 2%.
Вартість американської валюти в парі з єною піднялася під час торгів у вівторок до 154,6 єни порівняно з 153,92 єни за підсумками попередньої сесії.
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