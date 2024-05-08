Фінансові новини
- |
- 08.05.24
- |
- 01:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,3055 грн/$1
12:33 07.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 травня 2024 року.
|Показник
|06.05.2024
|07.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.4228
|39.3055
|-0.30
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 травня - 39,3561 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшуки у справі брата заступника голови Офісу президента Шурми
ТОП-НОВИНИ
|СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони
|Уряд скасував обмеження на імпорт товарів та послуг, запроваджені на початку великої війни
|Нідерланди планують передавати F-16 Україні з осені
|Білий дім: Допомога США сприятиме переходу України в контрнаступ у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування у квітні продав активи збанкрутілих банків на 260 мільйонів
|Мінфін залучив понад 9 мільярдів від продажу облігацій, знизивши ставки
|Резерви Нацбанку впали за місяць на $1,4 мільярда
|Суд вчергове підтвердив неможливість повернення "Приватбанку" Коломойському
|Долар стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни
|МТСБУ в I кв.-2024 р. скоротило на 4,6% розміщення ЦСРФЗП у ДТП у держбанках і збільшило в ОВДП на 8,1%
Бізнес
|В Україні зростає попит на електромобілі
|Spotify блокує доступ до текстів пісень для користувачів безплатного рівня – тепер лише через платну підписку
|Pornhub відтепер сплачуватиме ПДВ в Україні, а monobank обіцяв «безстроковий 20% кешбек» на порносайт для Гетьманцева
|TikTok уклав нову угоду з Universal Music: повернуться пісні відомих артистів
|Google заплатила Apple $20 млрд. в 2022 році
|Microsoft припинила підтримку Skype для бізнесу та зосереджується на розвитку Microsoft Teams
|Google Phone впроваджує «Аудіо Емодзі»