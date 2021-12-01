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Основные фондовые индексы АТР 1 декабря преимущественно растут на макростатистических данных
08:02 01.12.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в первый день зимы преимущественно растут на макростатистических данных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,11%, до 3567,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - уменьшается на 0,12%, до 2516,34 пункта. Гонконгский Hang Seng Index растет на 1,46%, до 23819 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 2,2%, до 2902,96 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,18%, до 7242,9 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,73%, до 28030,5 пункта.
На азиатских фондовых рынках в среду наблюдается преимущественно положительная динамика, чему способствовал ряд статданных. Так, ВВП Австралии в третьем квартале вырос в годовом выражении на 3,9% при прогнозе роста в 3%, а в квартальном - снизился лишь на 1,9% при ожидании снижения на 2,7%.
Оптимизму инвесторов также способствовала статистика из Южной Кореи. Так, объем экспорта в ноябре в годовом выражении вырос до 32,1% с 24,1% месяцем ранее. А объем импорта увеличился до 43,6% с 37,7% в октябре.
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