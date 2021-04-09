Финансовые новости
- |
- 09.04.21
- |
- 09:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР 9 апреля в основном снижаются
08:02 09.04.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в регионе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,74%, до 3456,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,82%, до 2239,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,88%, до 28761,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,1%, до 3140,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,29%, до 6978,6 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,45%, до 29844 пунктов.
Некоторое беспокойство трейдеров вызывает вновь ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в Азии. В некоторых странах региона наблюдается рост числа заразившихся, ужесточаются карантинные ограничения.
Тяжелой ситуация остается в Индии, находящейся на третьем месте в мире по числу обнаруженных инфицированных коронавирусом. А правительство Японии тем временем усиливает меры по нераспространению коронавируса в связи с ростом заражений в трех префектурах - Токио, на Окинаве и в Киото.
При этом аналитик UBS Global Wealth Management Си Цяо (Xi Qiao) считает, что, несмотря на наблюдаемое снижение, рост на рынке акций в ближайшее время может продолжиться. "Многие инвесторы обеспокоены пиками фондового рынка, но это не значит, что они не могут подняться выше, и экономические условия, безусловно, создают благоприятную для этого среду", - сказала агентству Блумберг аналитик.
Также участники торгов обратили внимание на статистику по КНР. Индекс потребительских цен (CPI) Китая в марте вырос на 0,4% в годовом выражении, что оказалось больше ожиданий аналитиков. При этом в месячном выражении CPI снизился на 0,5% при прогнозируемом снижении на 0,4%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угрозы Козака Украине: Почему в Кремле бесполезно надеются на «Сребреницу»
|Минус один конкурент Шмыгаля. Что не так с опровержением отставки Витренко
|Пушки вместо дипломатов: Почему провалилось вчерашнее заседание ТКГ
|Сможет ли «Партия Шрека» одолеть Зеленского — интервью с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина в течение полугода может быть включена в GBI-EM индексы J.P. Morgan
|Глава JPMorgan призвал ужесточить регулирование криптовалют
|Цена на золото снижается на росте доходности гособлигаций США
|Курс евро снижается к доллару 9 апреля перед немецкой макростатистикой
|Биржи АТР 9 апреля в основном снижаются
|Американские биржи 8 апреля закрылись ростом
Это интересно
|Полимерные аккумуляторы APB начнут выпускать в Японии не позже октября
|Facebook заявила, что утечка пользовательских данных произошла не из-за хакерского взлома
|Для «лучшего телевизора всех времён» Samsung выбрала платформу MediaTek
|В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass
|Microsoft тестирует погружную систему жидкостного охлаждения для центров обработки данных
|Мессенджер Signal добавил поддержку криптовалюты MobileCoin в бета-версии
|Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров