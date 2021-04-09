Биржи АТР 9 апреля в основном снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.25 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,74%, до 3456,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,82%, до 2239,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,88%, до 28761,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,1%, до 3140,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,29%, до 6978,6 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,45%, до 29844 пунктов.

Некоторое беспокойство трейдеров вызывает вновь ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в Азии. В некоторых странах региона наблюдается рост числа заразившихся, ужесточаются карантинные ограничения.

Тяжелой ситуация остается в Индии, находящейся на третьем месте в мире по числу обнаруженных инфицированных коронавирусом. А правительство Японии тем временем усиливает меры по нераспространению коронавируса в связи с ростом заражений в трех префектурах - Токио, на Окинаве и в Киото.

При этом аналитик UBS Global Wealth Management Си Цяо (Xi Qiao) считает, что, несмотря на наблюдаемое снижение, рост на рынке акций в ближайшее время может продолжиться. "Многие инвесторы обеспокоены пиками фондового рынка, но это не значит, что они не могут подняться выше, и экономические условия, безусловно, создают благоприятную для этого среду", - сказала агентству Блумберг аналитик.

Также участники торгов обратили внимание на статистику по КНР. Индекс потребительских цен (CPI) Китая в марте вырос на 0,4% в годовом выражении, что оказалось больше ожиданий аналитиков. При этом в месячном выражении CPI снизился на 0,5% при прогнозируемом снижении на 0,4%.