Зеленский назначил главой Нацкомиссии по ценным бумагам советника Ермака

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Магомедова главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ №69/2021 от 23 февраля обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом №68/2021 президент уволил с должности главы НКЦБФР Тимура Хромаева в связи с окончанием срока полномочий.

Руслан Магомедов - внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-директор компании "Аструм Капитал".

Согласно декларации кандидата на должность, Магомедову принадлежат три земучастка в Бориспольском районе по 580 кв. м, недвижимость в столице: квартира 48 кв. м и половина еще одной квартиры в 126,5 кв. м, которая была приобретена 29 января 2020 года, а также автомобиль Volkswagen Touareg 2012 года.

Он также задекларировал 6 акций "Украинской биржи" и 1,71 млн грн наличных в "Альфа-Банке" и еще $212,7 тыс. и 87,3 тыс. евро.

Новый глава НКЦБФР в 2020 году получил 80,8 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности и 5,03 тыс. грн от продажи ценных бумаг через ООО "Фридом Финанс Украина". Он пользуется также счетами в государственных "Приватбанке" и "Укрэксимбанке".

Магомедов в 2016 году претендовал на должность главы правления Нацдепозитария Украины, также он входил в биржевой совет "Украинской биржи".

НКЦБФР формируется в составе ее главы и шести членов комиссии, которые назначаются на срок шесть лет. Нынешний глава комиссии Тимур Хромаев и три ее члена - Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук - были назначены указами президента от 30 января 2015 года, а Максим Либанов - от 28 февраля 2018 года. Еще две позиции членов комиссии остаются вакантными.