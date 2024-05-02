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АНАЛІТИКА

Частка непрацюючих кредитів у банках за І квартал скоротилася до 36.1%

 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 квітня 2024 року становила 36,1%, що на 1,3 відсоткових пункта нижче показника на 1 січня 2024 року.

Ключовий фактор скорочення частки NPL - зростання працюючого кредитного портфеля, який протягом І кварталу зріс на 34,6 млрд грн, або на 3,1%.

Обсяг непрацюючих кредитів за І квартал скоротився на 2 млрд грн - до 420,3 млрд грн переважно внаслідок списання непрацюючих роздрібних кредитів банками з українським приватним капіталом.

Витрати банків на відрахування в резерви під кредити залишаються низькими, а рівень дефолтів - знижується.

Портфель чистих гривневих корпоративних кредитів зростає три квартали поспіль, зокрема поза межами державних програм, завдяки пожвавленню попиту на гривневі кредити внаслідок відновлення бізнес-активності. Зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року).
За матеріалами: НБУ
Ключові теги: кредит
 

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